İzmir ve Ankara merkezli yeni operasyon: 83 gözaltı kararı

İzmir merkezli operasyonda İzmir, Mardin, Ankara, Antalya, Manisa, Muğla, Kütahya, Artvin ve Konya'da haklarında daha önce yakalama kararı verilen ve aralarında meslekten ihraç edilen öğretmen, araştırma görevlisi, esnaf, dershane, yurt çalışanı ve muhasebeci gibi çeşitli meslek gruplarından olan 39 kişinin kaldığı evlere baskın yapıldı.





Operasyonlarda toplam 36 kişi gözaltına alındı.





