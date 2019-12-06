Samanyolu Haber /Gündem / İzmir ve Ankara merkezli yeni operasyon: 83 gözaltı kararı /06 Aralık 2019 09:49

İzmir ve Ankara merkezli yeni operasyon: 83 gözaltı kararı

İzmir merkezli 9 ilde düzenlenen cadı avı operasyonunda 36 kişi gözaltına alındı. Ankara'da ise 47 astsubay hakkında yakalama kararı verildi.

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İzmir merkezli operasyonda İzmir, Mardin, Ankara, Antalya, Manisa, Muğla, Kütahya, Artvin ve Konya'da haklarında daha önce yakalama kararı verilen ve aralarında meslekten ihraç edilen öğretmen, araştırma görevlisi, esnaf, dershane, yurt çalışanı ve muhasebeci gibi çeşitli meslek gruplarından olan 39 kişinin kaldığı evlere baskın yapıldı. 

Operasyonlarda toplam 36 kişi gözaltına alındı.

Ankara merkezli diğer operasyonda da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 30'u aktif görevde 47 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. 21 ilde gerçekleştirilen operasyonda 35 asker gözaltına alındı.

Operasyona gerekçe olarak, gözaltı kararı verilen isimlerin ankesörlü telefondan aranması iddiası gösterildi.

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