Kabine için yeni iddia!

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi ve Yüksek Seçim Kurulu kararı ile 23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nde hezimete uğrayan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) bir yandan istifalarla sarsılıyor.





Halk desteğinin azalmasında Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de payı olduğu belirtilirken, AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan kabinede bazı isimleri değiştirerek başkanlık sistemine yönelik eleştirileri savuşturmak istiyor.





Erdoğan’ın son gelişmelerin kendisi ve partisi lehine olduğuna dair kanaatini kurmayları ile paylaştığı ve erken seçim yerine kabine revizyonunu tercih ettiği belirtiliyor. AKP’ye yakın kaynaklara göre 6 bakan değiştirilecek.





SELÇUK'İN YERİNE EN KUVVETLİ ADAY KADEM BAŞKANI







Muhtemel kabine değişikliğinde gitmesine kesin gözüyle bakılan isimlerden birinin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olduğu iddia edildi.





Parti kulislerinde Selçuk’un beklenen verimliliği gösterememesi sebebiyle görevine son verileceği belirtilirken, söz konusu bakanlık için en kuvvetli aday ise Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu.





Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın yönetim kurulunda yer aldığı KADEM’in başkanlık görevini ifa eden Gümrükçüoğlu’nun ismi kulislerde daha sık telaffuz edilmeye başlandı.





ERDOĞAN'A DÖRT YARDIMCI DAHA MI GELİYOR?





Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı sayısının birden beşe çıkarılacağı iddia edilirken, Erdoğan’ın yardımcılığına kimlerin getirileceği ise belirsizliğini koruyor.





Halihazırda bu görevi Fuat Oktay ifa ediyor.





Cumhurbaşkanlığı kabinesi bir başkan yardımcısı ve 16 bakandan teşekkül ediyor.



