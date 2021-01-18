Kalp krizinden hayatını kaybeden KHK'lı ; GSS borcu nedeniyle doktora gidememiş













BERAAT ETMESİNE RAĞMEN GÖREVE İADE EDİLMEDİ

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde belediyede itfaiye çavuşluğu yapan 55 yaşındaki evli 7 çocuk babası Diyanet Elagöz’ün hayatı bir gecede ilan edilen KHK ile değişti. İki ay açıkta kaldı, ardından ihraç edildi. Oto yıkama dükkanı açtı. Yargılama sonunda beraat etti. Yetmedi, Elbistan Cumhuriyet Başsavcalığını bile tazminata mahkum ettirdi ancak OHAL Komisyonu’na yaptğı başvuru reddedildi. Komisyon, kesinleşmiş mahkeme kararlarını bile yok sayarak Elagöz’ün göreve iade talebini kabul etmedi.











HİÇ BİR UMUDUM YOK!

Diyanet Elagöz, KHK TV’ye konuşmuştu. Şöyle diyordu 8 dakikalık röportajda: “Hiç bir umudum yok. Çocuklarım adına da kendi adıma da… Ben 50 sene vatana millete hiçmet için yaşamış bir insanım. 55 yaşından sonra vatan haini ilan edildim, ortalığa atıldım. Neyine uğraşayım, ne umudum olacak! Amcama anlatamıyorum, babama anlatamıyorum, dedeme anlatamıyorum durumumu.”





Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden KHK’lı itfaiye çavuşu Diyanet Elagöz’ün, 10 gündür göğüs ağrısı çektiği ancak GSS prim borcu olduğu için hastaneye gidemediği ortaya çıktı. İnsan Hakları Savunucusu ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğu, konuyla ilgili paylaşımında, “10 gündür ‘Göğsüm ağrıyor ama ihraç edildim sigortam kesildi, GSS’mi de ödeyemedim’ demiş, doktora gidememiş! Dün kalp krizi sonucu öldü! Muktedirlerin suç ve günahları kabarıyor, vicdanlar sızlıyor.” ifadelerini kullandı.