Kapatma davasında HDP'ye yeni şok!

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP kapatmasına ilişkin önemli bir hamle daha yaptı. Habertürk'ün haberine göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle iddianame hazırlamıştı. 843 sayfalık iddianamede, 451 partili hakkında siyasi yasak talep edilmişti. HDP’nin devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldiği belirtildi.







Başsavcılığın iddianamesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzur ve güveni için HDP'nin temelli kapatılmasının hukuksal zorunluluk olduğu kaydedildi. Ayrıca partinin temelli kapatılması ve hazine yardımlarından tamamen yoksun bırakılması istendi.







İddianamenin 21 Haziran 2021’de Anayasa Mahkemesi’nce kabulünün ardından dava süreci de resmen başladı. HDP, esas hakkındaki savunmasını tamamlayarak, kısa bir süre önce Anayasa Mahkemesi’ne sundu.





BAŞSAVCI ŞAHİN 10 OCAK’TA NE DİYECEK?

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’e 10 Ocak’ta sözlü açıklama yapması için tarih verdi. Başsavcı bu tarihte Yüce Divan’a giderek, HDP davasına ilişkin esas hakkındaki görüşü olan sözlü açıklamasını yapacak.





Başsavcı Şahin 10 Ocak’ta bir kez daha “HDP, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı haline geldi” diyerek temelli kapatma talebinde bulunacak. HDP’nin hazine yardımının kesilmesini ve 451 isme siyasi yasak getirilmesini talep edecek.





BAŞSAVCIDAN DİKKAT ÇEKEN TALEP

Ancak; 10 Ocak tarihine sayılı günler kala davada önemli bir gelişme daha yaşandı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Anayasa Mahkemesi’ne “ivedi” bir talep gönderdi. “HDP’nin terör örgütü ile organik bağı dava sürecinde de devam ediyor. Hazine yardımı bulunan hesaplarına ivedilikle bloke konulsun” dedi.





Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin o belgede talebinin gerekçesini şu sözlerle özetledi:





TERÖR ÖRGÜTÜ İLE İRTİBAT DEVAM EDİYOR: 7 Haziran 2021 tarihli iddianamemiz ve 29 Kasım 2021 tarihli esas hakkındaki görüşümüzde ayrıntılarıyla açıklanan ve davalı partinin terör örgütü ile organik bağını gösteren eylem ve söylemlerine devam ettiği anlaşılmakla, sadece partinin ihtiyaçları veya parti çalışmalarında kullanılmak gayesiyle verilen devlet yardımlarının parti faaliyetleri dışında terör örgütünün amaçları doğrultusunda kullanılmasının engellenmesi bakımından bu yardımların geri alınmasındaki olası güçlükler gözetilerek, devlet yardımlarının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulmasına karar verilmesini yeniden talep etmek zarureti hasıl olmuştur.





İVEDİLİKLE BLOKE KONULSUN: Davalı parti ile ilgili açılan davada delillerin toplandığı ve karar aşamasına geldiği de gözetilerek; davalı parti hakkında kapatma kararı veya devlet yardımından yoksun bırakılma kararı verilmesi halinde ödenen ya da ödenecek devlet yardımının harcanma ihtimali nazara alınarak; talebimizin ivedilikle görüşülüp, devlet yardımının bulunduğu banka hesabına dava süresince tedbiren bloke konulmasına karar verilmesi kamu adına arz ve talep olunur.”





DAVA NASIL İLERLEYECEK?

Anayasa Mahkemesi’nin Başsavcı Şahin’in bu talebini önümüzdeki günlerde karara bağlaması bekleniyor. Peki davanın seyri bundan sonra nasıl olacak? Yargıtay Başsavcısı Başsavcı Bekir Şahin 10 Ocak’ta sözlü açıklama yapacak. Davaya ilişkin nihai talebini AYM üyelerinin önünde açıklayacak. Ardından HDP’ye 1 aylık süre verilecek. Başsavcının sözlü açıklamasına dair sözlü savunması istenecek. Ancak bu süre HDP’nin talebiyle uzatılabilecek. Bu süreçten sonra ise AYM raportörü davaya ilişkin esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu rapor AYM üyelerine dağıtıldıktan sonra Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın belirleyeceği bir günde yapılacak toplantıyla kapatma istemi esastan görüşülerek karara bağlanacak. HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Kapatma kararı alınabilmesi için 3'te 2 oy çoğunluğu aranacak.