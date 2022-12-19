Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan'a 'geri itme ve işkence' suçlaması: O kadar çok dövdüler ki bayıldım /19 Aralık 2022 19:12

Yunanistan'a 'geri itme ve işkence' suçlaması: O kadar çok dövdüler ki bayıldım

Geri itme iddialarıyla gündeme gelen Yunanistan bir kez daha mültecilere işkence iddiası ile suçlanıyor.

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Yunanistan tarafından geri itildikleri Meriç Nehri kıyısında Türk askerlerince kurtarılan Fas, Afganistan ve İran uyruklu düzensiz göçmenler yaşadıklarını anlattı.

Göçmenlerin iddiasına göre, Avrupa’ya gitme umuduyla Meriç Nehri’nden Yunanistan’a geçen düzensiz göçmenler, Yunan güvenlik güçlerince yakalandı. Buradan yasa dışı yollarla Türkiye’ye gönderilen düzensiz göçmenler, Türk hudut birliklerince kurtarıldı.

ATEŞ YAKILDI, KIYAFET VERİLDİ
Sözcü'de yer alan habere göre ısınmaları için ateş yakılan ve kıyafet verilen düzensiz göçmenler, Edirne’de sağlık kontrolünden geçirildi, tedavileri yapıldı.

Düzensiz göçmenler daha sonra işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.

DÖVE DÖVE BAYILTTILAR
İranlı 21 yaşındaki Amir Rashidi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yunanistan’a geçtikten sonra askerler tarafından yakalandıklarını söyledi.

Kendilerine rehberlik eden kişinin kaçtığını belirten Rashidi, bunu üzerine askerlerin kendilerini dövdüğünü kaydetti. Rashidi, “Bize rehberin nereye gittiğini sordular. Bilmediğimizi söyledik bize daha sert vurdular. Yunanistan tarafında 4-5 kişi dövdü beni, o kadar dövdüler ki bayıldım. Yumrukla, tekmeyle, sopalarla, ellerine ne geçerse onunla vurdular. Tanınmaz haldeydim, gözlerim şişmişti.” dedi.

Rashidi, Yunanistan güvenlik güçlerinin kıyafetlerini ve değerli eşyalarını aldığını iddia etti.

Araçlarla Meriç Nehri kıyısına getirilip, Türkiye’ye geri gönderildiklerini ifade eden Rashidi “Botlarla bir kısmımızı Türkiye’ye geri gönderdiler, bir kısmımızı da nehrin ortasında suya attılar. Ben de onların arasındaydım. Yüzerek Türkiye’ye geldik, Türk askerleri ateş yaktılar, ısınmamızı sağladılar, kıyafet verdiler, hastaneye götürdüler, şimdi ben çok daha iyiyim.” diye konuştu.

Rashidi, yaşadıkları dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuracağını belirtti.

YARI ÇIPLAK HALDE GERİ İTTİLER
Faslı Abdülsamed Gamda (21) da 4 kişiyle Yunanistan’a geçtikten sonra Yunanistan askerleri tarafından yakalandıklarını, kıyafetlerinin ve paralarının alındığını söyledi.

Araçla kampa götürüldüklerini belirten Gamda, “Kampta sadece iç çamaşırıyla kaldık. Daha sonra geri gönderilmek üzere araçlara bindirildik. Araçlarda yaklaşık 40 kişi vardı. Türkiye sınırına yakın bir yerde tel örgülerin yakınına getirdiler. Bizi 10’ar kişi botlara bindirdiler. Botları kullanan 2’şer kişi vardı. Suyun ortasında bize silah göstererek nehrin içine indirdiler. Kendi imkanlarımıza Türkiye tarafına geçtik.” dedi.

Gamda, kendilerini gören Türk askerinin ateş yakıp ısınmalarına yardımcı olduğunu ve kıyafet verdiğini söyledi.

Afganistanlı Zehra Etayi (19) ise Yunan güvenlik güçlerinin tüm değerli eşyalarını aldığını, çıplak ayakla Türkiye’ye geri gönderildiklerini belirtti. 
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