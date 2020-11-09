Samanyolu Haber /Gündem / Karabağ'da yeni ateşkes beklentisi /09 Kasım 2020 00:46

Karabağ'da yeni ateşkes beklentisi

Azerbaycan'ın yıllardır Ermenistan işgali altında bulunan Karabağ ve çevresindeki topraklarını kurtarma mücadelesi sürerken, son olarak Şuşa'nın işgalden kurtarılmasıyla birlikte bölgede yeni bir ateşkes anlaşması yapılabileceği ifade ediliyor.

SHABER3.COM

Azerbaycan ordusunun Karabağ’ın önemli kenti Şuşa’yı işgalden kurtarmasının ardından, Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir ateşkesin sağlanması için temaslar yoğunlaştı ve bu konuda beklenti oluştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya lideri Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüşmelerinin temel noktasını Karabağ konusu oluşturduğu biliniyor.
 
Bu temasların ardından Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Bakü’ye ziyaretleri, Şuşa’nın kurtuluşunun açıklandığı güne denk geldi. Türk heyet, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Görüşmede Rusya ile yürütülen temasların aktarıldığı ve olsı ateşkes senaryolarının değerlendirildiği öğrenildi. Ziyarette ayrıca Türk Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’ın da yer alması dikkat çekti.

15 GÜNDE ÇEKİLME

Türkiye ile Rusya arasında yapılan görüşmelerde ağırlıklı olarak Ermeni güçlerinin tüm işgal altındaki Azerbaycan topraklarından çekilmesi görüşüldü. Bu kapsamda tüm işgal altındaki bölgeden Ermeni güçlerinin 15 günde çekilmesi gerekiyor. Bunun gerçekleşmesi durumunda bölgeye Türk ve Rus askerleri barış gücü olarak yerleştirilecek. Çekilmenin tamamlanmasının ardından işgal nedeniyle bölgeden ayrılmış Azerbaycan nüfusunun geri dönüşü ve Karabağ’daki Ermeni nüfusunun statüsüne ilişkin görüşmeler başlayacak.

Senaryolar arasında, Karabağ’da Ermeni yoğunluğunun bulunduğu bölge ile Ermenistan arasında koridor açılması, Azerbaycan ile Nahçıvan arasında koridor açılması gibi konular da yer alıyor.

Senaryoların hangi boyutunun öne çıkacağı, ateşkes olup olmayacağının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Karabağ'da yeni ateşkes beklentisi Sonraki Haber >>

Aliyev: Bu demir yumrukla düşmanın başını eziyoruz

Aliyev: Bu demir yumrukla düşmanın başını eziyoruz

Canlı yayında havuz yöneticisini tanımladı: Sen şapşal ve aptal bir adamsın

Canlı yayında havuz yöneticisini tanımladı: Sen şapşal ve aptal bir adamsın

Burnuma kulak çubuğuyla organik tereyağı sürüyorum

Burnuma kulak çubuğuyla organik tereyağı sürüyorum

CNN Türk’te ABD seçimleriyle ilgili ilginç hesap

CNN Türk’te ABD seçimleriyle ilgili ilginç hesap

Yaşanacakları önceden görmüş

Yaşanacakları önceden görmüş

Süt fabrikasında skandal!

Süt fabrikasında skandal!

Rıza Bey Apartmanı'nın yıkıldığı an!

Rıza Bey Apartmanı'nın yıkıldığı an!

Hakkını arayan madenciye izin yok!

Hakkını arayan madenciye izin yok!

Vatandaş ne yapsın?” sorusuna müthiş cevap

Vatandaş ne yapsın?” sorusuna müthiş cevap

BİMEKS mağduru işçinin feryadı!

BİMEKS mağduru işçinin feryadı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:58:28