Kayyımın çocukluk arkadaşı genel müdür olursa!

SAMANYOLUHABER- Kayyım Alpaslan Baki Ertekin'in Boydak Holding'in kaynaklarını "bağış" ve "sponsorluk" ismi altında Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) yakın şahıs ve vakıflara (Bilal Erdoğan'ın kurduğu İbn Haldun Üniversitesi'ne 27 milyon TL) aktardığı ortaya çıkmıştı.





Ertekin üst düzey görevlere yakın arkadaşlarını, hatta çocukluk arkadaşlarını getirerek çalışanların hayatını da şirketlerin menfaatlerini de tehlikeye atıyor.





Liyakat sahibi olmayan insanların genel müdür olarak tayin edilmesinin nasıl faciaya yol açacağı Ordu'nun Akkuş ilçesinde Boydak Enerji'ye ait Umut-1 Hidroelektrik Santrali’nde (HES) iki elim hadise ile gözler önüne serildi.





Umut-1 HES'te 8 Kasım'da meydana gelen patlamada 4 işçi ağır yaralandı.





DÖRT İŞÇİDEN İKİSİNİN DURUMU AĞIR





Gökçebayır Mahallesi’nde Tifi Deresi üzerinde bulunan Umut-1 HES'te akşam saatlerinde patlama meydana geldi.





Kayyımlar Boydak Enerji'ye ait Umut-1 HES'te işçilerin can güvenliği hiçe sayıyor.





Santralin üretim tesisinde meydana gelen patlamada çeşitli yerlerinden yaralanan 4 işçiden ikisi Akkuş Devlet Hastanesi, ikisi de Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.





Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci patlamanın metan gazı sıkışması sonucu meydana geldiğinin tahmin edildiğini söyledi.





Patlamada ağır yaralanan ve vücudunda 1'inci derecede yanık teşhisi konulan iki işçinin Ünye’ye sevk edildiğini belirten Demirci, “Patlama sonrası santralde maddi hasar oluştu. Uzman ekipler patlamanın yaşandığı alanda tahkikat yapıyor." dedi.







Aynı santralde 22 Ağustos'ta meydana gelen kazada elektrik akımına kapılan bir işçi hayatını kaybetmişti.





Can kaybı ve yaralanmalara rağmen kayyımlar şu ana kadar kazaların sebeplerine dair herhangi bir açıklama yapmadı.





Kayyım Ertekin tarafından Boydak Enerji'ye genel müdür olarak tayin edilen Elif Zehra Bakalci.





ALPASLAN BAKİ ERTEKİN'İN ÇOCUKLUK ARKADAŞI GENEL MÜDÜR OLDU





Boydak Holding'in AKP hükümetinin keyfi kararı ile Tasarruf Mevduatı'na devredilmesinden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin eski genel müdür Alpaslan Baki Ertekin kayyım genel müdür olarak tayin edilmişti.





Ertekin koltuğa geçer geçmez grup şirketlerinin başına arkadaşlarını getirmeye başladı. Ertekin çocukluk arkadaşı Elif Zehra Bakalcı'yı da Boydak Enerji'ye genel müdür olarak tayin etti.





İhtisas gerektiren ve iş güvenliğinin azami seviyede tutulması gereken enerji sektöründe tecrübesiz bir ismin görevlendirilmesinin adeta kazalara davetiye çıkardığını belirtiliyor.