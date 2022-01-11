Kazakistan'da 'zafer' ilan eden Putin'den eski Sovyet ülkelerine 'koruma' sözü

Toplantıya, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Akılbek Caparov ve KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas katıldı.

Putin: Kazakistan, uluslararası terörle karşı karşıya kaldı





"Kazakistan'daki KGAÖ güçleri sınırlı bir süre kalacak"





AB Konseyi Başkanı Michel, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü





Almatı'da hayat normale dönüyor





Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üye ülkeleri, Kazakistan'daki olaylarla ilgili olağanüstü toplantı düzenlendi. Çevrimiçi toplantıda konuşan Putin, eski Sovyet ülkelerinin liderlerine de, Moskova liderliğindeki KGAÖ'nün onları koruyacağı sözünü verdi.Putin, KGAÖ'nün "devletin temellerinin sarsılmasını, Kazakistan'daki durumun tamamen bozulmasını, teröristleri, suçluları, yağmacıları ve diğer suç unsurlarını engellemeyi" başardığını söyledi."Kazakistan'da yaşananların devletlerimizin iç işlerine dışarıdan müdahale için yapılan ilk ve son girişim olmadığını elbette anlıyoruz." diyen Putin, "KGAÖ'nün aldığı önlemler, durumun ülke içinde sarsılmasına izin vermeyeceğimizi açıkça gösterdi." ifadelerini kullandı.Putin, Kazakistan'daki protestolarda kullanılan bazı yöntemlerin, geçmişte Ukrayna’da da kullanıldığını savunarak, "Kazakistan'daki tehdit anlık protestocular değil, eline silah alan kişiler tarafından yaratıldı. Kazakistan, uluslararası terörle karşı karşıya kaldı. Bu silahlı ve yabancı merkezlerde eğitim almış tecrübeli çeteler dünyanın hangi noktasından geldiler?" dedi.Kazakistan yönetiminin, protestolar sırasında saldırganlıkla karşı karşıya kaldığını belirten Putin, "Kazakistan'daki durum yavaş yavaş normalleşiyor ve bazı kritik tesisler militanlardan tümüyle temizlendi." diye konuştu.Kazakistan'a gönderilen ve çoğunluğunu Rus askerlerin oluşturduğu KGAÖ güçlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Putin, "KGAÖ güçlerinin Kazakistan operasyonu son derece doğru zamanlamayla yapıldı ve meşruydu. KGAÖ, potansiyelini, hızlı, kararlı ve etkili hareket etme yeteneğini gösterdi." dedi.Putin, KGAÖ ülkelerinin, "renkli devrim" senaryolarının uygulanmasına müsaade etmeyeceklerini gösterdiklerini belirterek, Kazakistan’da yaşananların KGAÖ ülkelerinin iç işlerine karışmaya yönelik ilk teşebbüs olmadığını iddia etti.Kazakistan'daki KGAÖ güçlerinin "sınırlı" bir süre kalacağına işaret eden Putin, "Kazakistan lideri gerekli gördüğü sürece kalacaklar. KGAÖ barış güçleri, görevlerini tamamladıktan sonra Kazakistan topraklarından tümüyle çıkacaklar." ifadelerini kullandı.Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşerek, bu ülkenin istikrarına destek verdiklerini ifade etti.Michel, Tokayev ile videokonferans yöntemiyle yaptığı görüşme hakkında sosyal medya hesabından bilgi verdi.Kazakistan'daki son gelişmeleri ele aldıklarını ifade eden Michel, bir haftadır devam eden olaylarda hayatını kaybedenler nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.Michel, Kazakistan ile ortaklığın önemini, ayrıca insan hakları ve temel özgürlükler çerçevesinde ülkenin egemenliği, güvenliği ve istikrarına AB'nin desteğini vurguladığını aktardı.Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bağımsızlığını kazanan ve bölgenin en istikrarlı ülke olarak görülen Kazakistan'ın en büyük kenti Almatı'da bir haftalık yoğun hükümet karşıtı protesto eylemlerinin ardından hayat yavaş yavaş normale dönüyor.Temizlik görevlileri, yanan araçlarla dolu sokakları temizlerken alışveriş merkezlerinin çoğu yeniden açıldı, toplu taşıma araçları hizmet vermeye başladı ve trafik normal seyrine geri döndü.Kentte geçen çarşambadan bu yana internet ilke kez birkaç saatliğine tekrar açıldı.Diğer yandan öfkeli kalabalık tarafından ateşe verilen belediye binasının yanındaki meydan, güvenlik güçleri tarafından hala korunuyor ve halka kapalı tutuluyor.Polis kontrol noktalarında araçlara yönelik aramalar devam ediyor.Hükümet karşıtı protestocuların kamu binalarını yağmalaması ve ateşe vermesinin ardından Rusya lideri Putin, 'stratejik noktaları koruması' için geçen hafta Kazakistan'a asker gönderdi.Ülke genelinde güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti.