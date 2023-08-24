Kendinize güveniyor musunuz; İşte dünyanın en kısa IQ testi!

Kimimiz yüksek bir IQ'ya sahip olduğumuzu düşünür; kimimiz gerçekte ne kadar zeki olduğumuzu merak ederiz.







Fakat iş test yapmaya geldiğinde uzun sorulardan sıkılıp yarıda bırakırız.





İşte bu noktada, dünyanın en kısa IQ testi devreye giriyor, çünkü yanıtlamak gerçekten kısa sürüyor.







'Dünyanın en kısa IQ testi' unvanına sahip bu üç soruluk test, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) profesörü Shane Frederick tarafından 2005 yılında bulundu ve bugüne dek özellikle büyük şirketler ve kritik kamu kuruluşları tarafından yaygın bir şekilde kullanıldı.







Profesör, testi 3 bin katılımcıya tamamlattığında, sadece yüzde 17'si tam not (3/3 puan) almayı başardı; yüzde 83'ü ise çuvalladı!







Öyle ki bu test, Yale ve Harvard gibi Amerika'nın en iyi üniversitelerinde okuyan öğrencileri bile zorladı.







Fazla uzatmadan sorulara geçelim...





1 beyzbol sopası ve 1 topun toplam maliyeti 1.10 dolardır. Sopa, toptan 1 dolar daha pahalı ise topun fiyatı ne kadardır?







2. Soru:



5 makine, 5 düğmeyi, 5 dakikada üretiyorsa; 100 makine, 100 düğmeyi kaç dakikada üretir?







3. Soru:



Nilüfer yapraklarının bulunduğu bir gölde, yapraklar her gün bir önceki güne oranla iki kat büyümektedir. Nilüfer yapraklarının gölün tamamını kaplaması 48 gün sürüyorsa, gölün yarısını kaplamaları kaç gün sürmektedir?







Şimdi cevaplara geçelim... Fakat ondan önce şunu belirtelim:







Testi çözenlerin geneli (yukarıdaki soruların sırasına göre) 10 sent, 100 dakika ve 24 gün cevaplarını verdi ve bu cevapların tamamı yanlış.





Prof Frederick'e göre ilk sorunun cevabı 5 cent ve açıklaması da şöyle:







Eğer sopa ve topun toplam maliyeti 1 dolar 10 cent, sopa daha pahalı ve aralarındaki fiyat farkı da 1 dolar ise; sopanın fiyatı 1 dolar 5 cent, topun fiyatı da 5 cent olmalı.





Formülü de şöyle:







Eğer beyzbol sopasına x dersek ve sopa toptan 1 dolar daha fazlaysa sopa x+1 dolar olmuş olur. Bu bağlamda beyzbol sopasının ve topunun toplam fiyatı 1.1 dolardır. Yani denklemi x+(x+1)=1.1 şeklinde yazabiliriz.





Sonrasında sırasıyla;





2x + 1 = 1.1





2x = 1.1 - 1





2x = 0.1





x = 0.05





İkinci sorunun cevabı da şöyle:







Şayet 5 makine, 5 dakikada, 5 düğme üretiyorsa; her bir makine, 5 dakikada 1 düğme üretiyordur.





Dolayısıyla, 100 makine de 100 düğmeyi 5 dakikada üretir.





Geldik üçüncü ve son sorunun cevabına...







Gölün tamamen nilüfer yapraklarıyla kaplandığı gün sayısı her ne olursa olsun, (her gün iki kat büyüdükleri göz önüne alındığında) gölün tamamını kaplayabilmeleri için "bir gün önce gölün yarısını kaplamış olmaları gerekir."





O halde, gölün tamamı 48. günde kaplanıyorsa; 48 - 1 = 47. gün, gölün yarısı nilüfer yapraklarıyla kaplanır...







Zira yaprakların kapladığı hacim her gün bir önceki güne kıyasla iki kat büyümekte ve gölün tamamını kaplamaları için, bir gün önce yarısını kaplamaları gerekmektedir.





Adeta bilmece gibi sorular... Ancak çözemediyseniz üzülmeyin. Dediğimiz gibi; bu sorular, dünyanın en iyi üniversitelerindeki öğrencileri bile zorladı!

