Samanyolu Haber /Dünya / Kendisini affeden Trump'a yol gösterdi: Asker yerleştir, seçimleri yenilet! /18 Aralık 2020 13:42

Kendisini affeden Trump'a yol gösterdi: Asker yerleştir, seçimleri yenilet!

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Trump'ın tartışmalı eyaletlere oy makineleri ve askerler yerleştirerek 3 Kasım Seçimleri'ni yeniden düzenleme yetkisine sahip olduğunu söyledi.

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Resmi sonuçlara göre başkanlık seçimlerinde Demokratlar adayı Joe Biden'a kaybeden Trump, birçok kez herhangi bir delil göstermeden "seçimlerde hile yapıldığını" iddia etmişti.

Euronews'te Kerem Congar imzalı haberde, Rusya soruşturmasında FBI'a yalan söylediğini itiraf ederek 2017'de Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevinden ayrılan ve Trump tarafından 2020 Kasım'ında affedilen Flynn, 2020'deki seçim sonuçlarının tatmin edici olmadığını ve bu şekilde ulus olarak ilerleyemeyeceklerini kaydetti.

Trump'ın seçimlerle alakalı her olasılık için plan yapması gerektiğini ifade eden Flynn, "Trump 'salıncak eyaletlerdeki' seçim merkezlerine oy makineleri ve asker koydurabilir. Buna yetkisi var. Ancak bu seçenekleri değerlendirir mi bilmiyorum. Seçim sonuçlarının ve bütünlüğünün bu şekilde gitmesine izin veremeyiz." diye konuştu.

Trump'ın istediği taktirde salıncak eyaletler harici her eyalete asker konuşlandırıp seçimleri baştan sona tekrarlatabileceğinin altını çizen Flynn, bu durumun "benzeri görülmemiş bir şey olmadığını" da sözlerine ekledi.

Flynn'den itiraf, Trump'tan af

Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Rusya'nın siber saldırı yoluyla 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada suçlu bulunmuş, Flynn Rusya'nın eski Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmeler konusunda FBI'a yalan söylediğini itiraf etmişti.

Trump'ın seçim döneminde de yakından çalıştığı Flynn, göreve gelmeden önce Rus yetkililerle görüştüğü iddialarının ardından yapılan baskılar sonrasında 13 Şubat 2017'de Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevinden ayrılmıştı.

Başkan Trump ise Flynn hakkında af çıkartarak sosyal medya hesabında "General Michael Flynn'e tam af çıkardığımı duyurmaktan gurur duyuyorum." sözlerini paylaşmıştı.

O'Grany: 2020 seçimleri darbedir, sıkıyönetim ilan edilsin

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un Savunma Yürütme Kurulu üyesi Scott O'Grady ise Twitter hesabından Trump'ın Biden'a kaybetmesini bir "darbe" olarak nitelendirdi. O'Grady bunun yanında sıkıyönetim ilan edilmesi için de onay verdi.

Pentagon, Savunma Yürütme Kurulu'nda yer alan 11 üyenin görevine geçtiğimiz hafta son vermişti. Bu kişiler arasında Trump'a yakınlığıyla bilinen Corey Lewandowski ve David Bossie de bulunuyordu.
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