Keşfedilen uyduları 92'ye çıkan Jüpiter, Satürn'ü geçti

Bu sayı, güneş sistemindeki diğer tüm gezegenlerden daha fazla. Daha önce ilk sırada 83 teyit edilmiş uydusuyla Satürn bulunuyordu.Yeni keşiflerin ardından Satürn ikinci sıraya yerleşti.Keşfi gerçekleştiren ekipten bir isim olan Carnegie Enstitüsü'nden bilim insanı Scott Sheppard, Jüpiter'in uydularının Uluslararası Astronomi Birliği'ne bağlı Küçük Gezegen Merkezi'nce listeye eklendiğini dile getirdi.Uydular 2021 ve 2022 yıllarında Hawaii ve Şili'deki teleskoplar kullanılarak keşfedildi ve yörüngeleri de takip gözlemleriyle teyit edildi.Sheppard'a göre yeni uyduların boyutları 1 kilometre ile 3 kilometre arasında değişiyor.Bilim insanı Scott Sheppard, "Umarım yakın gelecekte bu dış uydulardan birini yakından görüntüleyerek kökenlerini daha iyi tespit edebiliriz." ifadesini kullandı.Avrupa Uzay Ajansı nisan ayında Jüpiter'e bir uzay aracı göndererek gezegenin kendisini ve en büyük, buzlu uydularından bazılarını inceleyecek.NASA da gelecek yıl Jüpiter'le aynı ismi taşıyan uydusunu keşfetmek için "Europa Clipper"ı fırlatacak. Zira donmuş kabuğunun altında bir okyanus barındırıyor olabilir.NASA, Europa Clipper uzay aracını, 2024'te yaşam için uygun koşullara sahip olup olmadığını araştırmak için Europa'ya fırlatmayı planlıyor.ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Jüpiter keşif aracı Juno, gezegenin buzullarla kaplı uydusu Europa'yı yakın geçişi sırasında fotoğraflamıştı.Europa'nın ekvatoruna yakın bir alana odaklanan ilk görüntüde, Europa'nın buzlu kabuğuna işaret eden çıkıntı ve çukurlar göze çarpmıştı.Sheppard, Jüpiter ve Satürn'ün, bir zamanlar birbirleriyle ya da kuyruklu yıldızlarla veya asteroitlerle çarpışan daha büyük uyduların parçaları olduğuna inanılan küçük uydularla dolu olduğunu belirtiyor.Aynı durum Uranüs ve Neptün için de geçerli, ancak mesafenin çok uzak olması uydu tespitini oldukça zorlaştırıyor.Jüpiter'in 92Eye çıkan uydusundan biri olan Europa, 1610'da İtalyan gökbilimci Galileo Galilei tarafından keşfedilmişti.NASA'nın Voyager 2 uzay aracı 1979'da Europa'ya yakın geçiş yaparak uydunun ilk yörünge fotoğraflarını çekmişti.