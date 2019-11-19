Samanyolu Haber /Gündem / 'Kız arkadaşıyla görüldü' iddiası /19 Kasım 2019 12:17

'Kız arkadaşıyla görüldü' iddiası

Çiftlik Bank dolandırıcılığının bir numaralı sanığı firari Mehmet Aydın'ın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de olduğu iddia edildi. Mağdurlar Aydın için afiş bastırırken, 350 bin dolar ödül vaadinde bulundular.

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Kurduğu Çiftlik Bank şirketi ile 132 bin 222 kişiden topladığı 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lirayla yurt dışına kaçan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Ukrayna'nın başkent Kiev'de görüldüğü iddia edildi.

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, Aydın'ın Kiev'de kız arkadaşının yanında olduğu söylentisi üzerine alacaklılar harekete geçti.

'Rüşvet vererek rahat hareket ediyor' iddiası

Aydın'ın Ukraynalı emniyet yetkililerine rüşvet verdiği ve bu sayede rahat hareket edebildiği öne sürüldü.

Çiftlik Bank mağdurları ise bastırdıkları afişi kentin çeşitli noktalarına astı. Afişte firari Aydın'ın bulunmasını sağlayacaklara 350 bin dolar ödül vaat edildi.

Interpol araştırıyor

Interpol'un Türkiye yetkilileri, ihbarın yapıldığını ve araştırmanın sürdüğünü bildirdi. Aydın, Interpol'ün en çok arananlar listesinde yer alıyor.
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