Samanyolu Haber /Gündem / Kızılay Başkanı 'Çadır Rezaleti'nin üzerine tüy dikti /28 Şubat 2023 00:22

Kızılay Başkanı 'Çadır Rezaleti'nin üzerine tüy dikti

CNN Türk'te, Cumhuriyet'in ortaya çıkardığı 'Kızılay AHBAP'a çadır sattı' tartışmalarına ilişkin konuşan Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın, 'Çadır Rezaleti' ile ilgili pişkin açıklamaları en serinkanlı izleyicinin bile tansiyonunu yükseltti. Kınık sözleri ile rezaletin üzerine tüy dikti.

Kızılay Başkanı 'Çadır Rezaleti'nin üzerine tüy dikti

Kınık, "Arkadaşlarımız insiyatif almışlar. Bana sorsalardı, CEO'larına sorsalardı kurumsal olarak vereceğimiz cevap şu olurdu, AHBAP böyle bir yardımda bulunmak istiyor tamam çok güzel ama bunun nakliyesine destek versin, çadırları sevk etsinler sonra bakarız derdim ben. Eleştirdim arkadaşları, refleksleri yanlış olmuş" dedi.

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, CNN Türk canlı yayınına katıldı. Depremzedelerin kullanımı için üretilen çadırların AHBAP'a satışının ortaya çıkmasının ardından eleştirilerin hedefi olan Kınık, Ahmet Hakan'a, çadırların AFAD'a verileceğini söyledi.

Çadırların AFAD'a ücretsiz verileceğini söyleyen Kınık'a Ahmet Hakan, "Diyorsunuz ki AFAD'a parayla vermeyecektik, AHBAP'a parayla verdiniz. O zaman AHBAP'ın parasını iade edin iş bitsin sorun çözülsün" dedi. Kınık yanıt olarak, "Bakarız, ona da bakarız" ifadesini kullandı.

"ARKADAŞLARI ELEŞTİRDİM"

Kerem Kınık, çadırların satış sürecini şu sözlerle anlattı:

"AHBAP Derneği Kızılay Çadır ve Tekstil'deki satış ekibine ulaşmış, yurtdışına ihraç için üretilmiş olan çadırlar için. Arkadaşlar demişler ki biz bunu içeriye sevk edelim, müşteriye izah ederiz. AHBAP'a verelim, verdiğimiz parayla üretimini tekrar yaparız demişler. İnsiyatif almışlar. Bana sorsalardı, CEO'larına sorsalardı kurumsal olarak vereceğimiz cevap şu olurdu, AHBAP böyle bir yardımda bulunmak istiyor tamam çok güzel ama bunun nakliyesine destek versin, çadırları sevk etsinler sonra bakarız derdim ben. Ama arkadaşlar insiyatif kullanmışlar. Eleştirdim de arkadaşları, refleksleri yanlış olmuş."

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki "yetersizliğiyle" gündem olan Kızılay’ın, depremin üçüncü gününde AHBAP Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığını ortaya çıkarmıştı.

Ağırel'e açıklamalarda bulunan Kızılay yetkilileri, ‘afetzedelerin barınma ihtiyacının bir an önce çözülmesi‘ için bu alışverişin yapıldığını, ‘çadır üretiminin devamını sağlamak amacıyla da hammadde bedelinin kabul edildiğini‘ bildirmişti.

AHBAP DA KABUL ETMİŞTİ

AHBAP sosyal medya hesabından, söz konusu bilgileri doğrulayan bir açıklama yapmıştı.

Açıklamada, "Arkadaşlarımız, Kızılay’ın iştirakinde olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş ile görüşme gerçekleştirdiler. Ellerinde 2050 adet olduğunu öğrendiğimiz çadırların sözleşmesini hemen yaptık ve ertesi sabah 2050 tane çadırı deprem bölgesine gönderdik" ifadelerine yer verilmişti.
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