Samanyolu Haber /Gündem / Korona şüphesi sebebiyle Diagne kadrodan çıkarıldı /25 Aralık 2020 18:02

Korona şüphesi sebebiyle Diagne kadrodan çıkarıldı

Galatasaray ile Trabzonspor derbisine saatler kala, sarı kırmızılı yıldız oyuncu kadrodan çıkarıldı.

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Galatasaray'da Mbaye Diagne, Trabzonspor maçı kafilesine alınmadı. Galatasaray’dan yapılan açıklamada "Mbaye Diagne’nin aile bireylerinden birinin üç gün önce yapılan Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuz tedbir amacıyla maç kadrosuna alınmamıştır” denildi. 

Radamel Falcao ise Trabzonspor maçı kadrosunda yer aldı.

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı.

Galatasaray'da Radamel Falcao ise kafileye dahil edildi.

Galatasaray’ın Trabzonspor karşılaşması kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Kerem Ersunar, Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli."
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