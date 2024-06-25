Korona virüsü hortladı: Ülkede vaka sayısı artıyor, erkekler daha büyük risk altında

İngiliz medyasına konuşan Leeds Üniversitesi'nde görevli profesör Steven Griffin, "Yeni bir Covid-19 dalgası oluşuyor. Şu anki aşılarla dolaşımda olan virüsler arasında fark var" dedi.





Dünya çapında 7 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgını İngiltere'de panik yaratmaya devam ediyor...Yüz milyonlarca insana bulaşan ve uzaktan çalışma, eve sipariş uygulamaları ve sosyal mesafe, hijyen gibi konularda gündelik hayatı büyük ölçüde etkileyen corona virüsünün bazı yeni varyantları İngiltere'de yayılmaya başladı.Resmi verilere göre Covid-19'un yeni varyantlarından FLiRT olarak da bilinen türün alt varyantı KP.3'ün Nisan ayında ortaya çıktığı ve son dönemde vaka sayısını artırdığı belirtildi.Nisan 2024 itibariyle FLiRT varyantının ülkedeki tüm Covid-19 varyantlarının yüzde 40'ını oluşturduğu belirtilirken hastaneye yatış oranlarının da yüzde 22'den yüzde 24'e çıktığını belirtti.Öte yandan Birleşik Krallık Sağlık Güvenlik Ajansı, erkeklerin kadınlardan daha çok bu hastalığa yakalandığını aktardı. 1 Haziran ile 19 Haziran arasında bu virüsün bulaştığı kadın sayısı her 100.000 kişide 3.63 olarak kayıtlara geçerken erkeklerde bu oran ise 3.88 olarak belirtildi. 17 Haziran öncesinde bu sayının her 100.000 kişide 4.4'e ulaştığı da açıklandı.Yetkililer Covid-19'un belirtilerini şu şekilde sıraladı:- Yüksek ateş ve titreme- Yeni, devam eden bir öksürük- Tat ve koku kaybı- Nefes darlığı- Yorgunluk- Vücut ağrısı- Baş ağrısı- Boğaz ağrısı- Burun tıkanıklığı ya da burun akıntısı- İştah kaybı- İshal- Mide bulantısı