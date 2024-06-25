Yunanistan'dan Hakan Fidan'ın açıklamalarına jet cevap geldi

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin İsrail'in saldırılarında bir üs olarak kullanılmasıyla ilgili olarak açıklama yapan Fidan, "Buranın ve Yunan adalarının Orta Doğu'ya yönelik operasyonlar için kullanılıyor olmasının ne Kıbrıs Rum Kesimi'ne ne Yunanistan'a faydası olur. Bizim tavsiyemiz, Yunanlılara da söyledik, buralardan, bu işlerden uzak durması çünkü Orta Doğu'daki devam eden savaşlara bu şekilde siz müdahil olduğunuz zaman, taraf olduğunuz zaman bu ateş gelir, sizi de bulur. Zaten biz de aynı coğrafyadayız, gelir bizi de bulur" demişti.







Atina'daki kaynaklar Salı günü Fidan'ın sözlerine cevaben "Yunanistan, politikasını nasıl yürüteceği ve ulusal çıkarlarını nasıl koruyacağı konusunda talimat kabul etmez" derken, "Orta Doğu krizi boyunca Yunanistan, ilgili tüm taraflarca takdir edilen ilkeli bir duruş sergiledi ve bu nedenle hiçbir ülkeyle ihtilafa düşmeden tüm iletişim kanallarını açık tuttu" yorumunu yaptı.





Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın dün katıldığı bir televizyon programında Yunanistan'a yönelik açıklamaları Atina'da kriz yarattı...Fidan, 7 Ekim'de Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın saldırıları sonrasında Filistin'de sivilleri hedef alan İsrail'in saldırılarıyla ilgili açıklamasında dikkat çekici ifadeler kullandı.Bu sözlerden birkaç saat sonra ise Atina'daki diplomatik kaynaklar Fidan'ın sözlerini eleştirdi. Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini'ye konuşan ve ismini açıklamayan diplomatik kaynaklar, Yunanistan'a politikasının ne olması gerektiğinin dikte edilmeyeceğini ve Orta Doğu'daki ve özellikle Gazze'deki gelişmeler konusunda ilkeli bir duruş sergilediğini söyledi.Yunan diplomatik kaynaklar, Hizbullah'ın Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni tehdit etmesiyle ilgili olarak da, "Yunanistan, AB üyesi ülkelerle birlikte Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile dayanışma içindedir" dedi.Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile ilgili konuşan Fidan, "7 Ekim'den sonra, İsrail'in başlattığı ilk operasyonlardan sonra biz, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin özellikle Gazze'ye yönelik operasyonlarda belli ülkelerin kullandığı bir üs olmasını istihbarat raporlarında hep görüyoruz, orada Gazze'ye yönelik istihbarata yönelik uçuşların, askeri uçuşların sürekli yapıldığını. Bunu gündeme getirince biz, birdenbire burayı lojistik üs ilan ettiler, Gazze'ye yönelik. Aslında biz o zaman da dedik yani bu lojistik üs operasyonu, oranın aslında bir askeri üs olma özelliğini gizleyen bir faaliyet haline açıkçası dönüşmüş oldu. Buranın ve Yunan adalarının Orta Doğu'ya yönelik operasyonlar için kullanılıyor olmasının ne Kıbrıs Rum Kesimi'ne ne Yunanistan'a faydası olur. Bizim tavsiyemiz, Yunanlılara da söyledik, buralardan, bu işlerden uzak durması çünkü Orta Doğu'daki devam eden savaşlara bu şekilde siz müdahil olduğunuz zaman, taraf olduğunuz zaman bu ateş gelir, sizi de bulur. Zaten biz de aynı coğrafyadayız, gelir bizi de bulur" ifadesini kullanmıştı.