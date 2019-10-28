SAMANYOLUHABER- Boydak Holding'in ismini Genel Kurul onayı olmaksızın değiştiren kayyım Alpaslan Baki Ertekin imza attığı yolsuzlukları örtbas etmek için bu sefer Boydak ailesine hakaret etti.

İsim vermeden Mustafa Boydak'ı hedef alan Ertekin şahsi Twitter hesabında, "Senden onay isteyen kim? Başarısızlığımızı saklamak içinmiş. Soy ismi gururuymuş al tepe tepe kullan. Bize zuldü, çok şükür kurtulduk.” ifadelerini kullandı.

KAYYIM ERTEKİN'E CEVAP: KUZU KUZU GİDECEKLER, GÖRECEĞİZ

Ertekin'in nefret, ayrımcılık ve tahkir suçları ile dolu sözlerine Boydak'ın ana hissedarlarından Mustafa Boydak'ın cevabı gecikmedi. Boydak şahsi Twitter hesabında, "Sevgili dostlarım!" hitabı ile başlayan bir tweet paylaştı.

"Boydak markası dünya çapında ve sizlerin gözünde en tepelerdedir." diyen Boydak, "Diğer markalar da bizim hiç kuşkunuz olmasın. Bazıları atıp tutuyormuş. Seviye meselesi. Yakışanı yaptım hep bilirsiniz. Kuzu kuzu gidecekler, göreceğiz." dedi.

"BEYLERİNE DE BÜTÇE LAZIM TABİİ"

62 yıllık mazisi olan Boydak Holding’in isminin "Erciyes Anadol Holding" diye değiştirilmesinin hukuken yok hükmünde olduğunu belirten Boydak, "Hiç kuşkunuz olmasın hukuk geldiğinde bu işlerin tamamını bir çırpıda hallederiz. Görevde kalabilmek ve başarısızlıklarını örtmeye yönelik hukuksuz yanlışlıkları ibretle izliyorsunuz. Beylerine de bütçe lazım tabi ki!” ifadelerini kullanmıştı.





Kayyımların seçtiği yeni logonun 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün akabinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti tarafından yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Bank Asya'nın logosunun ucuz bir taklidi olması dikkati çekmişti.



