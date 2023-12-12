Macron hükümeti göçmenlere takıldı

Fransa'da hükümetin tartışmalı göç yasa tasarısı Ulusal Meclis'te reddedildi. Yeşiller partisinin tasarının iptali için verdiği önerge, mecliste alışılmadık bir ittifak yaratarak Sol Parti, sağ popülist Ulusal Birlik ve muhafazakar partilerin desteğini aldı. Önergeye 265'e karşı 270 milletvekili destek verdi.







DW Türkçe'de yer alan habere göre başlangıçta hem göçmenlerin entegrasyonunu teşvik etmeyi hem de sınır dışıları kolaylaştırmayı hedefleyen tasarı, daha sonra suç işleyen yabancıların daha kolay sınır dışı edilmesi, kaçak göçmenlere sağlık hizmetlerinin sınırlandırılması gibi önlemler eklenerek sertleştirildi. Bu sertleştirmelere sol partilerin yanı sıra iktidar partisi içindeki sol kanattan da eleştiriler geldi. Ancak tasarı, Senato'da çoğunluğa sahip olan sağ partilerin oylarıyla parlamentonun üst kanadında kabul edildi.





Ardından Ulusal Meclis hukuk komisyonu tasarıyı yumuşatan değişiklikler yaptı. Bunun üzerine sağ partilerden eleştiriler geldi. Sağ popülist Marine Le Pen'in Ulusal Birlik partisi, Fransa topraklarında doğan göçmen çocuklarına Fransız vatandaşlığı verilmesi uygulamasına uzun süredir karşı çıkıyor. Mecliste mutlak çoğunluğa sahip olmayan hükümetin, tasarının meclisten geçebilmesi için sağ popülistlerin desteğine ihtiyacı vardı.





Yeşiller tasarıya, sertleştirilen önlemlerin insanlık ve misafirperverlik ilkeleriyle bağdaşmadığı gerekçesiyle karşı çıkarken muhafazakar Cumhuriyetçi Parti yabancı iş gücüne oturum izni verilmesi düzenlemesine karşıydı.





Tasarının Ulusal Meclis'te oylanan son hali, iş gücü açığı bulunan alanlardaki nitelikli göçmenlere geçici oturma izni verilmesini öngörüyor, ancak aynı zamanda daha önce koruma altında olan belirli gruplardaki göçmenlerin sınır dışı edilmesi için hükümete yetki veriyordu.





Tasarının akıbeti ne olacak?

Oylama sonucu Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un hükümeti için ağır bir yenilgi olarak değerlendiriliyor. Tasarının meclisten dönmesi sonrasında İçişleri Bakanı Gérald Darmanin'in Macron'a istifasını sunduğu, ancak Cumhurbaşkanı'nın istifayı kabul etmediği bildirildi.





TF1 televizyon kanalına konuşan Darmanin, tasarıyla polis, jandarma, vali ve hakimlere düzensiz göçle mücadelede araçlar sağlamayı hedeflediklerini, meclisteki oylamanın bir yenilgi anlamına geldiğini belirterek "Ancak yasa tasarı metni kurumsal yoluna devam edecek" dedi. Darmanin, bunun için üç seçenek bulunduğunu belirterek bunları "Tasarının durdurulması, Senato'da yeni bir oturum düzenlenmesi ya da Senato ve Ulusal Meclis üyelerinden oluşan ortak bir komisyona havale edilmesi" olarak sıraladı.





Göç yasası reformu, emeklilik reformu sonrasında Macron yönetiminin ikinci büyük reform projesi olma özelliğini taşıyor.