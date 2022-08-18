Manchester United o isme mi satılıyor?

KONTROLÜ TAMAMEN İSTİYOR





"DEĞİŞİM MANU'YA İYİ GELECEKTİR"





İngiltere'de bir kulüp devri haberinin daha gündem olduğu ifade edildi. Rusya yönetiminin Ukrayna saldırı sonrası uygulanan yaptırımlar kapsamında kulübü devretmek zorunda kalan Rus milyarder Roman Abramoviç tarafından Chelsea yönetiminin devralınmasıyla hafızalara kazınan külüp yönetim değişikleriyle ilgili ahberin bu defaki ana konusu ise bir diğer dev kulüp Manchester United oldu.İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Manchester United'da çalkantılı günler sürüyor. Kulübün sahibi Glazer ailesinin taraftarlar tarafından yoğun tepki görmesinin üzerine sürpriz bir isim kulübe talip oldu.İngiliz iş insanı Jim Ratcliffe'in, Manchester United'ı satın almak için talip olduğu ve kulübün kontrolünü Glazer ailesinden almak istediği belirtilirken, İngiliz milyarderin dünyaca ünlü şirketi Ineos'un sözcüsü konuya açıklık getirdi. Sözcü, Ratcliffe'in kulüp sahibi Glazer ailesi görüşme isteğini doğrularken, "Eğer Manchester United gerçekten satılıksa, Jim Ratcliffe ciddi bir potansiyel talip olacaktır" ifadelerini kullandı.Ineos şirketi, basında çıkan 'Glazer ailesi Manchester United hisselerinin bir kısmını satmayı planlıyor' haberlerinin kendi fikirlerine uymadığını belirtirken, Jim Ratcliffe'ın yaptığı yatırımlarda kontrolün tamamen kendisinde olmasını tercih ettiğini belirtti. Bu konu hakkında da açıklama yapan Ineos sözcüsü, "Eğer böyle bir yatırım mümkünse, görüşmelerimizi uzun süreli sahiplik üzerinden yapmayı tercih ederiz" sözlerini sarf etti.Değişimin Manchester United'a iyi gelebileceğini söyleyen sözcü, "Bu, ne kadar para harcanacağı veya harcanmayacağı ile ilgili bir durum değil. Jim Ratcliffe, kulüp için neler yapılabileceği üzerine düşünüyor ve bu kulübün şehir için ne anlama geldiğini de çok iyi biliyor. Değişim için doğru zaman gelmiş gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.Aynı zamanda bir Manchester United taraftarı olan Jim Ratcliffe, önceki aylarda satışa çıkarılan Chelsea'ye de talip olmuştu. Ratcliffe ayrıca Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'in de sahipliğini elinde bulunduruyor.