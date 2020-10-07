Maraş'ın açılmasına ilk sert tepki 'müttefik' Rusyadan: 'Kabul edilemez'





Rusya Dışişleri Bakanlığı, Maraş bölgesindeki sahili açma kararının kabul edilemez olduğunu ve durumdan ciddi endişe duyduğunu açıkladı.





İskana kapalı tutulan Maraş'ın 46 yıl sonra açılmasıyla ilgili açıklama yapan Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar, açılış günü olarak perşembeyi işaret etmiş ve, "Herkesi bu milli davaya sahip çıkmaya davet ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.





Salı günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Tatar, "Perşembe günü halkımızın Maraş sahilinden istifade etmesine başlayacağız" demişti.





Kuzey Kıbrıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerine günler kala, 1974 yılından bu yana kapalı bulunan ve Yeşil Hat'a yakın konumda bulunan Maraş'ın açılması, Kıbrıs Sorunu'nda yeni bir aşamaya işaret ediyor.





Kuzey Kıbrıs'ta 1974'ten beri iskana kapalı tutulan Maraş bölgesinin açılması tartışması, adadaki önemli gerilim sebeplerinden biriydi.





Maraş'ın Kuzey Kıbrıs ile Ankara iş birliği ile açılacağı haberleri medyaya yansırken, Kıbrıs Cumhuriyeti ise söz konusu gelişme nedeniyle tedirgin durumda.





Kıbrıs hükümetinde, Maraş'ın Ankara-Lefkoşa ortak adımıyla açılması endişe yaratırken, Rum yönetimi, Ankara'nın bu adımla cumhurbaşkanlığı seçimlerini Başbakan Ersin Tatar lehine değiştirmeye çalışmayı amaçladığını düşünüyor.





Kuzey Kıbrıs'ta 11 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Başbakan Ersin Tatar da seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak.





Maraş'ın açılmasıyla ilgili konuşan Erdoğan ise, "Maraş'ın KKTC toprağı olduğu tartışmasız bir gerçek. Maraş'ın açılması birçok yeri rahatsız edecek" demiş ve eklemişti:





"Kıbrıs’ın geleceğini artık hayaller yerine somut gerçekler üzerine inşa etme kararı aldık. Tasarruf Türk makamlarına aittir. Perşembe sabahından itibaren kapalı bölgeye girebilecek olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu KKTC ekonomisini şaha kaldıracak bir fırsattır. Mülkiyet hakkına saygı gösterilip Maraş'ın tümü açılmalı. KKTC büyüdükçe, zenginleştikçe, güçlendikçe kendisine uygulanan ambargo zincirleri de birer birer kırılmaya başlayacaktır. Maraş'ın açılması kararının KKTC halkına hayırlı olmasını diliyorum.





Kıbrıs’ın geleceğini artık hayaller yerine somut gerçekler üzerine inşa etme kararı aldık. Tasarruf Türk makamlarına aittir. Perşembe sabahından itibaren kapalı bölgeye girebilecek olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu KKTC ekonomisini şaha kaldıracak bir fırsattır. Mülkiyet hakkına saygı gösterilip Maraş'ın tümü açılmalı. KKTC büyüdükçe, zenginleştikçe, güçlendikçe kendisine uygulanan ambargo zincirleri de birer birer kırılmaya başlayacaktır. Maraş'ın açılması kararının KKTC halkına hayırlı olmasını diliyorum."