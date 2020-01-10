Mardin’de Mor Yakup Kilisesi Rahibi ve 2 Süryani Gözaltına Alındı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde Mor Yakup Kilisesi rahibi Sefer (Aho) Bileçen'in de aralarında bulunduğu üç Süryani gözaltına alındı.





Süryani yerleşim yerleri olan Üçköy ve Üçyol kırsal mahallelerinde yapılan baskınlarda Mor Yakup Kilisesi rahibi Sefer (Aho) Bileçen, Üçköy muhtarı Joseph Yar ile Üçköy kırsal mahallesinden Musa isminde Süryani bir yurttaş gözaltına alındı.





Gözaltına alınanlar Mardin İl Jandarma Komutanlığı TEM Şubesi'ne götürüldü.





Operasyonların "Arama tarama faaliyetleri" kapsamında yapıldığı öğrenilirken, gözaltı gerekçeleri hakkında bilgi edinilemedi.







