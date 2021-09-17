Samanyolu Haber /Teknoloji / Mars'taki inşaatlarda beton yerine bakın ne kullanılacak /17 Eylül 2021 11:45

Mars'taki inşaatlarda beton yerine bakın ne kullanılacak

Bilim insanları, gelecekte Mars'ta kurulması olası yerleşimlerde beton yerini tutacak bir madde keşfetti. Astrocrete adlı madde Mars tozu ile vücut sıvılarının karışımından oluşuyor.

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Gelecekte Mars gezegeninde kurulabilecek yerleşimler için yıllardır uygun inşaat malzemesi arayan bilim insanları çözümü insan bedeninin içinde buldu.

Manchester Üniversitesinden araştırmacılar uzay tozu ve insan vücudundaki sıvıların karışımından oluşan "astrocrete" adını verdikleri bir madde keşfetti. Bilim dergisi "Materials Today Bio"da sonuçları yayımlanan araştırmada, söz konusu maddenin bilinen beton karışımından daha dayanıklı olduğu kaydedildi.

Mars'ta gelecekte inşa edilmesi olası yapılar için malzeme arayışı, Dünya'da kullanılan malzemelerin uzaya taşınmasının zorluğu nedeniyle ortaya çıktı. Bu nedenle Mars'ta mevcut malzemeleri mercek altına alan bilim insanları sonunda aradıklarını insan vücudunda buldu. Mars'taki tozun insan kanındaki human albümin proteini ile idrar, gözyaşı ya da terde bulunan üre ile karıştırılması sonucu "astrocrete" maddesine ulaşıldı.

"Altı astronot 500 kiloluk üretim yapabilir"

Araştırmada, bu teknik kullanılarak uzaydaki altı astronotluk bir ekibin iki yılda yaklaşık 500 kiloluk astrocrete maddesi imal edebileceği tahminine yer verildi.

Maddenin, kum çuvalı ya da salt Mars tozundan üretilmiş tuğlalar arasında bir nevi harç olarak kullanılması durumunda ise tek bir astronotun üretebileceği astrocrete miktarının tek kişilik barınma ihtiyacını karşılayabileceği belirtildi.

Manchester Üniversitesi ekibinden araştırmacı Aled Roberts, Mars yüzeyinde üretilebilecek beton benzeri malzeme için yıllardır çalışmalar yürütüldüğünü belirterek "Ama yanıtın vücudumuzun içinde saklı olduğunu hiç düşünememiştik" diye konuştu.
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