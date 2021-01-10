"Melih Bulu'nun doktora tezinin bir bölümünde yüzde 50'ye kadar intihal var"

Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu'nun doktora tezinde intihal yaptığı suçlamaları bir "bilimsel bütünlük inceleme" sitesi tarafından değerlendirildi. Yapılan incelemede Bulu'nun 2003'te yazdığı tezin 3. bölümünde, yüzde 30 ila 50 arası intihal tespit edildi.





Science Integrity Digest isimli sitede yer alan analiz, Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan eski AKP milletvekili aday adayı Prof. Dr. Melih Bulu'nun doktora tezinde intihal yaptığına dair suçlamaları inceledi.





İncelemede ilk olarak "Ankaralı Jan" isimli Twitter kullanıcısının Bulu'nun tezi ve eski kaynaklar arasında yaptığı karşılaştırmaya yer verildi. Karşılaştırmada, tezdeki bazı paragrafların tamamen kaynaktan kopyalandığı görüldü. Paragrafların bazıları kaynak alıntısıyla bitse de paylaşılan metinlerde tırnak işareti olmadığı dikkati çekti.



