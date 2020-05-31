Meriç'e 208 kilometrelik bariyer!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, pazar günleri yayınlanan Realnews gazetesine verdiği mülakatta Türkiye tarafından gelecek göçmenlere karşı sınır kontrollerini sıklaştıracaklarını söyledi.





Atina, Meriç Nehri’nin farklı noktalarında yaklaşık 26 kilometrelik bir çit kuruyor. Yunan basınının konuya dair haberlerinde, Atina'nın toplam 208 kilometrelik bir bariyer oluşturmayı planladığı aktarılıyor.





Sınır hattının kuzeyinde halihazırda 12 kilometrelik bir çit mevcut.





ERDOĞAN'IN REHİNE SİYASETİ





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şubat sorunda, Yunanistan sınırındaki kapıların Avrupa Birliği'ne (AB) gitmek isteyen göçmen ve sığınmacılar için açık olduğunu belirtmişti.





Erdoğan bu kişilerin Türkiye tarafında durdurulmayacağını açıklamıştı.





Ankara’nın bu hamlesi üzerine sınıra akın eden yüzlerce sığınmacı Yunan sınır güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaşmış, yaşanan şiddet olaylarında çok sayıda göçmen yaralanırken iki sığınmacı da hayatını kaybetmişti.







Sınırı geçmeyi başaran birçok göçmen de Yunan güvenlik güçleri tarafından darp edildikten sonra Türkiye'ye dönmeye zorlandığını aktarmıştı.