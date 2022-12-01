Samanyolu Haber /Spor / Messi'nin penaltı şifresi çözüldü mü? /01 Aralık 2022 12:11

Messi'nin penaltı şifresi çözüldü mü?

Katar'da devam eden FIFA 2022 Dünya Kupası C Grubu'nda Arjantin, Polonya'yı 2-0 mağlup etti ve grup lideri olarak adını bir üst tura yazdırdı. Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny, Dünya Kupası'nda penaltısını kurtardığı Lionel Messi'nin nereye şut atacağını bildiğini iddia etti.

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FIFA Dünya Kupası C Grubu'ndaki takımların kaderini belirleyecek olan maçta Polonya ile Arjantin karşı karşıya geldi.

Karşılaşma 0-0'lık eşitlikle devam ederken, 38. dakikada gelişen Arjantin atağında Lionel Messi, ceza sahası içerisinde kaleci Wojciech Szczesny'nin müdahalesiyle yerde kaldı.

Hakem Danny Makkelie, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izlemeye gitti. VAR monitöründe incelemelerde bulunan Makkelie, penaltı noktasını gösterdi ve topun başına Lionel Messi geçti.

KALECİ KURTARDI!

Dünyaca ünlü yıldızın sol köşeye yaptığı vuruşu Polonya kalecisi Wojciech Szczesny kurtardı. Lionel Messi kaçan penaltı sonrasında büyük üzüntü yaşarken, Szczesny ve takım arkadaşlarını sevinç sardı.

Maçın ardından TVP'ye konuşan Polonyalı eldiven, Messi'nin penaltısının şifresini nasıl çözdüğünü açıkladı. Szczesny, "Hakeme, Messi'nin yüzüne elimle dokunduğumu söyledim ama penaltı olduğunu düşünmüyorum. Hakem aksini karar verdi ancak sorun değil. Gösteriş yapmalıyım. Artık Messi'nin nereye şut atacağını bildiğimi söyleyebilirim. Leo bazı penaltılarda kaleciye bakıyor, bazılarına ise sert vuruyor. Sert vuracaksa soluma doğru vuracağını biliyordum. Topa gelirken hiç duraksamadığını gördüm ve sert vuracağını hissettim Kurtardım. Mutluyum çünkü sonunda o penaltı bir şeyler kazandırdı. Bu çok büyük bir memnuniyet" dedi.
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