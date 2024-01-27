Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı

Bölgelere göre beklenen hava durumu şöyle:





Gazete Duvar'da yer alan habere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile Ege'nin kuzey, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu, İç Anadolu'nun doğu kesimleri ile Eskişehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde; Siirt, Şırnak ve Hakkari ile Van'ın güney çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurluİSTANBUL °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinden başlamak üzere, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurluKOCAELİ °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıTEKİRDAĞ °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.DENİZLİ °C, 9°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıKÜTAHYA °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlıMUĞLA °C, 9°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 14°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 15°CParçalı ve çok bulutluISPARTA °C, 6°CParçalı ve çok bulutluMERSİN °C, 14°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Eskişehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey kesimleri hafif kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlıKAYSERİ °C, 1°CÇok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlıKONYA °C, 2°CParçalı ve çok bulutluÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçmesi; yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıKASTAMONU °C, 1°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıSİNOP °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıZONGULDAK °C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyı illerinde kuvvetli olmak üzere, kıyılarda yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.RİZE °C, 8°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıSAMSUN °C, 11°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurluTOKAT °C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıTRABZON °C, 9°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkari ve Şırnak ile Van'ın güney çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.AĞRI °C, 0°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıERZURUM °C, -3°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıMALATYA °C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıVAN °C, 3°CÇok bulutlu, güney çevrelerinde yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıANTEP °C, 5°CParçalı ve çok bulutluMARDİN °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıSİİRT °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yoğun kar yağışlı