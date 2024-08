MHP, Can Atalay toplantısı için kararını verdi!

'AYM TÜRK MİLLETİNİN MAHKEMESİ DEĞİL','CAN ATALAY VATAN HAİNİ'

MHP'li Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinin tavrını şu ifadelerle duyurdu:

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın vekilliğini düşürülmesine ilişkin 'yok hükmünde' kararının ardından muhalefet partileri verdikleri ortak dilekçe ile TBMM Genel Kurulu'nu 16 Ağustos Cuma günü olağanüstü toplanmaya çağırdı.CHP, Gelecek Partisi, DEM Parti, Demokrat Partisi ve EMEP temsilcilerinin TBMM'de yaptığı ortak çağrıya MHP'den olumsuz yanıt geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Can Atalay için yapılan olağanüstü toplantı çağrısına katılmayacağını açıkladı."Bilindiği üzere TBMM, Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince verilen kararın görüşülmeye açılması için CHP tarafından 16 Ağustos günü saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağrılmıştır.Bir milli güvenlik sorunu olarak gördüğümüz Anayasa Mahkemesi kararları hakkında partimizin görüşü daima açık ve net olmuş; verilen kararlar Türk hukuk sistemine sürülmüş kara bir leke olarak görülmüştür. Anayasa Mahkemesi yetki alanının dışına çıkarak TBMM'ye ve diğer yüksek yargıya parmak sallamaya devam etmektedir. Bizce teröriste hak ihlali kararı veren bir mahkeme Türk milletinin mahkemesi olamaz, bunun adına da adalet denilemez.Üstelik Türkiye'nin bunca önemli meselesi varken, gerek Rusya-Ukrayna çatışması ve gerekse İsrail'in hem Filistinlilere hem bölge ülkelerine yönelik alçakça saldırıları sürerken, bu yüzden bütün Ortadoğu ve hatta dünya diken üstündeyken, Can Atalay gibi bir vatan haininin durumuyla Türkiye'nin gündemini işgal etmek, fevkalade abestir ve yanlıştır.CHP, bir bardak suda fırtına koparmaya çalışmaktadır. CHP; boş tenekenin çok ses çıkardığı gibi, beyhude işlerle uğraşıp kavga çıkarmayı siyaset yöntemi hâline getirmiştir. CHP; hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni siyasi emellerine vasıta kılmaya cüret etmekte, hem de kamuoyunu gürültüye boğarak ülkemize vakit kaybettirmektedir.Ayrıca terörizme gönüllü hizmet veren bir kişi için olağanüstü toplantı daveti, yüce parlamentomuzun mehabetine yakışmamaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Dem'lenmiş CHP'nin siyasi ayak oyunlarına gelmeyeceğiz.Her ne kadar TBMM başkanlığı toplantı çağrısına henüz cevap vermemiş olsa da Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu maksatlı ve kötü niyetli olağanüstü toplantı çağrısına itibar etmeyeceğiz ve 50 milletvekilimizle birlikte toplantıya katılmayacağız."