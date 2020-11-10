Samanyolu Haber /Dünya / Muhalefet çağrı yaptı, Ermeniler sokağa çıkıyor /10 Kasım 2020 20:23

Muhalefet çağrı yaptı, Ermeniler sokağa çıkıyor

Ermenistan'da muhalefet partileri, Dağlık Karabağ'dan çekilerek yenilginin kabul edildiği anlaşmaya imza atan Başbakan Nikol Paşinyan'a karşı sokağa çıkma kararı aldı. Ülkedeki 17 siyasi parti tarafından hazırlanan ortak bildiride, "Tarihimizin en utanç verici sayfası maalesef dün yazıldı" denildi.

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Ermenistan işgali altında bulunan Dağlık Karabağ’da yıllardır süren işgal, Azerbaycan’ın kazandığı zafer ile son buldu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'da yenilgiyi kabul ettiklerini ve Azerbaycan ile anlaşmaya imza attıklarını duyurunca Ermenistan'da muhalefet ayaklandı.

Paşinyan'ın imzaladığı anlaşmayı yenilgi olarak gören muhalefet gece saatlerinde parlamento binasını basarak gece boyunca işgalini sürdürdü.

Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan'ın da linç edildiği olaylar halen sıcaklığını korurken ülkedeki muhalefet partileri protestoları yaygınlaştırmak için miting yapma kararı aldı.

Ülkedeki 17 siyasi parti ortak bir bildiri yayınlayarak yarın yerel saatle 13.00’te Erivan'da büyük bir miting yapacaklarını duyurdu.

“TARİHİMİZİN EN UTANÇ VERİCİ SAYFASI DÜN YAZILDI”

Bildiride şöyle denildi:

* Tarihimizin en utanç verici sayfası maalesef dün yazıldı. Devletini ve toprağını kanıyla cephede koruyan askerlerin arkasından, bizim arkamızdan ulusal olmayan bir anlaşma imzalandı.

* Halihazırda birliğimize, iç çekişmeler ve provokasyonların dışlanmasına ihtiyaç var. Bu nedenle bütün yurtseverleri yarın 13.00’de Erivan’da Özgürlük Meydanı’nda yapılacak mitinge davet ediyoruz.

Ermenistan basını ise gece saatlerinden bu yana yaşanan olaylarla ilgili gelişmeleri kamuoyuna aktarırken, başta başkent Erivan olmak üzere birçok kritik şehirde asker ve polislerin güvenlik önlemlerini arttırdığını belirtti. 
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