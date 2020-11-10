Ersin Destanoğlu, PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, 10 Kasım 2020 tarihli disiplin sevklerini açıkladı. Yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile oynadığı maçta kırmızı kartla oyun dışında kalan Ersin Destanoğlu'nun "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği kaydedildi.





TFF'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama şu şekilde:





1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu ERSİN DESTANOĞLU'nun 06.11.2020 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 07.11.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.





2- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 07.11.2020 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.









3- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 08.11.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.





4- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü'nün 08.11.2020 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın Geçici Madde-1 ve 7/13 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.





5- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü antrenörü ÖMER ERDOĞAN'ın 08.11.2020 tarihinde oynanan HES KABLO KAYSERİSPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.





6- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü futbolcusu MATTIAS ERIK JOHANSSON'un 08.11.2020 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GENÇLERBİRLİĞİ Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 09.11.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.