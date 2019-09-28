NASA, Satürn'ün uydularına robotları gönderecek

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Satürn etrafındaki gizemli uydulara şekil değiştiren robotlar göndermeyi planlıyor.





Uzay ajansı, "bilim kurgu gibi görünen fikirleri bilimsel gerçeğe dönüştüren" düşsel robotların, gezegenlerin yüzeyleri hakkında daha fazla bilgi vereceğini ve uzaylı yaşamı destekleyip desteklemediklerine ışık tutacağını umuyor.





ROBOTLARDAN BİRİNİN İSMİ: ŞEKİL DEĞİŞTİREN





NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndan baş araştırmacı Ali Agha'ya göre Shapeshifter (Şekil Değiştiren) isimli robotun, Güneş Sistemi'nde yüzeyinde metan gölleri, nehirleri ve denizleri şeklinde sıvı olduğu bilinen tek yer olan Satürn'ün uydusu Titan'a gitmesi hedefleniyor.





NASA, Cassini görevinde çalışan ve uydunun yanından 100'den fazla kez geçen uzay araçları sayesinde Titan hakkında epey bilgi sahibi.





Uzay ajansı bu sayede uydunun yüzeyinin haritasını çıkardı ve Dünya'ya şaşırtıcı biçimde benzer göründüğünü keşfetti. Ama Titan'ın gölleri ve yağmuru, Dünya'da gaz halde bulunan metan ve etandan oluşuyor.





Independent Türkçe'nin haberine göre araştırmacılar bu yüzeyde neler olduğuna dair daha fazla bilgi edinmek istiyor.





"HEPSİNİ BİLİYORUZ, FAKAT KESİN BİLGİ DEĞİL"





Agha, "Yüzeyin bileşimi hakkında çok sınırlı bilgiye sahibiz. Kayalık arazi, metan gölleri, buz volkanları, potansiyel olarak bunların hepsini biliyoruz, fakat kesin değil. Bu yüzden çok amaçlı ve farklı tipteki arazileri geçebilecek ama aynı zamanda bir roketle fırlatabilecek kadar kompakt yapıda bir sistemi nasıl oluşturabileceğimizi düşündük." diye konuştu.





Agha ve Shapeshifter ekibi, bu yüzeyi inceleyebilmek için aslında "kobot" adı verilen başka küçük robotlardan oluşan bir robot konsepti için çalışmaya başladı.





Bu kobotlar küçük bir pervane içerecek ve gezegenin dört bir yanında bağımsız olarak uçabilecek. Aynı zamanda yüzeyin derinliklerine dalacak uzun zincirler oluşturmak için birleşebilecek ya da bir top haline gelerek yuvarlanarak yol alabilecek ve enerji tasarrufu sağlayabilecek.





BİRBİRLERİNE BAĞLANABİLECEKLER





Kobotlar şu anda yarı özerk durumda ancak NASA, Dünya'dan yönetilmeden kendilerini birbirine bağlayabilecek kobotlar oluşturmak istiyor.





Agha şekil değiştiricilerin bir paraşütle yüzeye inecek ana gemiden dağılacaklarını düşünüyor. Bu parça bir enerji kaynağı işlevi görecek ve ayrıca örnekleri analiz etmek için kullanılabilecek bilimsel araçlara da ev sahipliği yapacak.





Tasarım, üzerinde daha fazla çalışma yapılması için onaylanması umuduyla 2020'de NASA'nın Gelişmiş Konseptler Girişimi'ne sunulacak.





Ancak gerçeğe dönüşmesi yıllar alabilir. Çünkü NASA'nın tasarladığı Dragonfly adıyla bilinen bir diğer uzay aracının fırlatılma tarihi 2026 olarak belirlenmişti.