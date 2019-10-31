“Neden?” sorusuyla adalet arayan gençlere soruşturma açıldı

Furkan Gönüllüleri’nin başlattığı, KHK’lılar, cezaevindeki 864 bebek, Harbiyeli öğrenciler, Cumartesi anneleri ve Alparslan Kuytul için adalet arayışları kısa sürede birçok şehre yayıldı. Sosyal medyadan yayınladıkları fotoğraflarla destek toplayan Furkan Gönüllüleri’nin adalet arayışı yargıya takıldı. Gaziantep’te gerçekleştirilen adalet eylemi nedeniyle üniversite öğrencilerine soruşturma açıldığı öğrenildi.













CEZAEVİNDEKİ BEBEKLER, HARBİYELİ ÖĞRENCİLER İÇİN ADALET İSTEDİLER

Türkiye’de mağdur edilen mazlumlar için adalet arayan Furkan Gönüllüleri, yaşadıkları baskıyı yayınladıkları bir bildiri ile duyurdu.





Gaziantep Üniversitesi’nin önünde Furkan Gönüllüleri tarafından başlatılan adalet eylemi ile ilgili yapılan açıklamada, “ Alparslan Kuytul Hocaefendi’nin tutukluluğundan, zindanda bulunan bebeklere, KHK ile yargılananlardan, Harbiyeli öğrencilere, cumartesi annelerine kadar zulme uğrayan her kesim adına adalet istemiştir. Ve günler sonra evinden alınarak ifadeye götürülmüş ve çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır.” denildi.





Gaziantep’in öncülük ettiği anlamlı ve meşru eylem kısa süre içerisinde Türkiye’nin birçok iline yayılmaya başladığı belirtilen açıklamada “Ankara, Adana, Adıyaman, Erzurum, Bursa ve daha birçok şehirde yapılan eylemler, aynı anda düğmeye basılmışçasına gözaltılar ve para cezaları ile engellenmeye çalışıldı. Bursa da benzer bir durum yaşandı ve gençler gözaltına alındı. Adıyaman’da ise adalet isteyen gençlere para ceza kesildi. Bu gençler, ülkede neden adalet gerçekleşmiyor diye sorguladıkları için cezalandırıldı.” vurgusu yapıldı.





“ADALETİN OLMADIĞI BİR ÜLKE…”

Adalet eylemlerine katılan Furkan Gönüllüleri’ne yönelik gözaltı ve soruşturma kararları alındığı belirtilen açıklamada, “Bir kez daha ADALETİN olmadığı bir ülkede adalet istemenin suç olduğunun ispatı olmuş, mazlumun yanında yer almak kin ve düşmanlık olarak gösterilmiştir. Furkan gönüllüleri olarak zulüm ve haksızlıkların son bulması adına yapılan bu hukuksuz muameleyi kınıyor, hakkı ve adaleti isteyenlerin yanında sonuna kadar yer alacağımızı bir kez daha belirtmek istiyoruz.” denildi.