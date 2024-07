Netanyahu'nun Kongre kürsüsündeki demeçlerinin aksine sahadaki gerçeklik yaklaşık 10 aydır devam eden İsrail saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere pek çok Filistinli’nin yaşamını kaybettiğine işaret ediyor.













Euronews'te yer alan habere göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada, İsrail ordusunun saldırılarına devam ettiği Gazze Şeridi'nin Refah kentinde "neredeyse hiç sivil öldürmediklerini" savundu.İsrail ile Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas arasındaki çatışmalar, 7 Ekim 2023’te tekrar şiddetlendi. Hamas militanlarının düzenlediği ve 1.200 kişinin ölümüne sebep olan saldırının ardından İsrail’in Gazze’ye başlattığı saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 38.000'den fazla Filistinli öldürüldü ve yaklaşık 89.700 kişi de yaralandı.Netanyahu, yakın zaman önce bölgedeki İsrailli bir komutanın kendisine Refah’ta gerçekleştirilen "operasyonlarda" öldürülenlerin "neredeyse hiçbirinin" sivil olmadığını kendisine doğruladığını iddia etti.ABD üniversitelerinde İsrail’in Gazze saldırılarına ilişkin düzenlenen protestolara değinen Netanyahu, ABD üniversitelerindeki protestocuları "İran’ın kullanışlı aptalları" olarak nitelendirdi.Netanyahu, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines'in bu ay başında İran'a bağlı aktörlerin protestoları teşvik etmeye çalıştığı ve protestoculara finansal destek sağladığı yönündeki açıklamalarına atıf yaptı.Konuşmasında, ABD vatandaşlarının büyük çoğunluğunun "Hamas propagandasına" kanmadığını ve İsrail'i desteklemeye devam ettiğini savunan Netanyahu’nun aksine ABD merkezli araştırma şirketi Gallup’un yaptığı anket, ABD halkının yüzde 48’inin İsrail’in Gazze’deki eylemlerini onaylamadığını, yalnızca yüzde 42’sinin destek verdiğini ortaya koymuştu.ABD merkezli düşünce kuruluşu Data for Progress’in mayıs ayında yaptırdığı ankete göre, ABD vatandaşlarının yüzde 70’i Gazze’de Netanyahu’nun henüz kabul etmediği kalıcı ateşkesi destekliyor.İran’a karşı koymak için bölgesel bir ittifakın gerekliliğinden bahseden Netanyahu, önerdiği yeni ittifakın isminin İbrahim Anlaşmaları’na atıfla “İbrahim İttifakı” olması gerektiğini savundu.Lübnan sınırında Hizbullah Hareketi’yle, Gazze’de Hamas ile çatışmalara giren İsrail’in "her cephede kendini savunurken" ABD’nin arkasında olduğunu bildiklerini söyleyen Netanyahu, hem Demokratlara hem de Cumhuriyetçilere verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.Konuşmasında, ABD'li bir askeri analistin değerlendirmelerini alıntılayan Netanyahu, İsrail'in Gazze'de sivil kayıplarını önlemek için "uluslararası hukukun gerektirdiğinin de ötesine geçtiğini" savundu.Başbakan Netanyahu'nun konuşması sık sık Kongre üyelerinin alkışlarıyla kesilirken, salonda oturan Filistin asıllı ABD Kongresi üyesi Rashida Tlaib'in protesto için Filistinlilerle özdeşleşen poşu taktığı, "Soykırım Suçlusu" ve "Savaş Suçlusu" yazan pankartları havaya kaldırdığı görüldü.Netanyahu’nun konuşmasında önce Washington'da sokakları dolduran binlerce Filistin destekçisi protestocu, "Özgür Filistin" sloganları eşliğinde Kongre Binası'na yürüdü.ABD polisi, protestocuların Kongre binasına yaklaşmasına izin vermezken, bazı İsrailli esir yakınlarının Netanyahu’ya Gazze’de tutulan esirleri geri getirecek bir anlaşmayı imzalaması çağrısı yapan tişörtler giydikleri için Kongre binası içinde gözaltına alındığı bildirildi.Ayrıca Times of Israel muhabir Jacob Magid, Gazze’de tutulan esir yakınlarından bazılarının Netanyahu’nun konuşmasını protesto etmek için salonu terk ettiğini aktardı.