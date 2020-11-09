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Nihayet Saray haberlere tepki verdi : Erdoğan istifayı kabul etti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, “Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın görevden af talebi kabul edilmiştir” denildi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık koşullarını gerekçe göstererek istifa ettiğini duyurdu.


 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 27 saat sonra konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, “Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın görevden af talebi kabul edilmiştir” denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

''Türkiye’nin Cumhuriyet tarihindeki en büyük yönetim reformu olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçişin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız kabinesini kurarak milletimizin takdirine sunmuştur.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabinede yer verilen bakanlarımız, 30 Temmuz 2018 tarihinde Meclis’te yemin ederek resmen görevlerine başlamışlardır.

Daha önceki hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan İstanbul Milletvekili Berat Albayrak, Cumhuriyetimizin 66’ncı Hükümeti olan bu kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olarak yer almıştır.

Bölgesel ve küresel siyasi krizlere ilave olarak koronavirüs salgını sebebiyle gelişmiş devletlerin dahi ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığı bir dönemde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın gayretleriyle ülkemiz, bu kritik süreçte olabilecek en az hasarla yoluna devam etmiş, sayın bakanımızın başarıları sayın Cumhurbaşkanımız tarafından takdir edilmiştir.

Bilindiği gibi 8 Kasım 2020 Pazar akşamı, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, sosyal medya hesaplarından birinde sağlık nedenleriyle görevden affını isteyen bir açıklama yayınlamıştır.

Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın görevden af talebi kabul edilmiştir.''
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