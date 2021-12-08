Olaf Scholz, Almanya’nın yeni başbakanı

Olaf Scholz'un Federal Meclis'te yapılan oylamada 303'e karşı 395 oyla başbakan seçilmesiyle birlikte Almanya'da 16 yıllık Angela Merkel dönemi son erdi.





Federal Almanya Cumhuriyeti'nin 10'uncu Başbakanı Scholz, Sosyal Demokrat Partili (SPD) bir siyasetçi olarak, Willy Brandt, Helmut Schmidt ve Gerhard Schröder'den sonra bu görevi üstlenen dördüncü lider.





Scholz, pragmatik, ağır başlı, ketum, duygularını yansıtmayan, hatta sergilediği sakin tutumu nedeniyle kimilerin sıkıcı olarak nitelendirdiği bir siyasetçi.





Ama belki tam da bu özellikleri, zorlu sınamalarla karşı karşıya kaldığı anları soğukkanlı ve sarsılmaz bir özgüvenle yönetmeye çalışması, seçmenlerin yeni Şansölye tercihini Scholz'ten yana kullanmasında etkili oldu.





Oyları gerileyen SPD'yi iktidara taşıdı

SPD, 2017 yılında yapılan seçimlerde büyük oy kaybı yaşamış, 2021 seçimlerine geri sayım başladığında yapılan ilk anketler de Sosyal Demokratlar için çok olumlu bir tablo ortaya koymamış, partiye seçmen desteğinin yüzde 15'lere kadar gerilediğine işaret etmişti.



