Ölü sayısı açıklanandan fazla mı?

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 65 bini aştı. Ancak bazı uzmanlar bu sayının gerçekte çok daha fazla olmasından korkuyor.





ABD Hastalık Koruma ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) son verileri, Koronavirüs'ten en fazla etkilenen yedi eyalette 8 Mart-11 Nisan tarihleri arasında ölüm oranlarının normalden yaklaşık yüzde 50 daha fazla olduğunu gösteriyor.





Araştırmacılara göre CDC'nin verileri Amerika'da Covid-19 hastalığı sonucu ölenlerin sayısının açıklanandan 9 bin fazla olabileceğini gösteriyor.





AMERİKA İLK SIRADA





ABD halen dünyada gerek Koronavirüs vak'a sayısı gerekse Covid-19'dan ölenlerin sayısında açık farkla ilk sırada.





Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin son verilerine göre ülkede vaka sayısı 1 milyon 121 bin 414. Can kaybı sayısı ise 65 bin 416.