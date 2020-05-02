Samanyolu Haber /Dünya / Ölü sayısı açıklanandan fazla mı? /02 Mayıs 2020 23:25

Ölü sayısı açıklanandan fazla mı?

ABD Hastalık Koruma ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) son verileri, Koronavirüs'ten en fazla etkilenen yedi eyalette 8 Mart-11 Nisan tarihleri arasında ölüm oranlarının normalden yaklaşık yüzde 50 daha fazla olduğunu gösteriyor.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 65 bini aştı. Ancak bazı uzmanlar bu sayının gerçekte çok daha fazla olmasından korkuyor.

ABD Hastalık Koruma ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) son verileri, Koronavirüs'ten en fazla etkilenen yedi eyalette 8 Mart-11 Nisan tarihleri arasında ölüm oranlarının normalden yaklaşık yüzde 50 daha fazla olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılara göre CDC'nin verileri Amerika'da Covid-19 hastalığı sonucu ölenlerin sayısının açıklanandan 9 bin fazla olabileceğini gösteriyor.

AMERİKA İLK SIRADA

ABD halen dünyada gerek Koronavirüs vak'a sayısı gerekse Covid-19'dan ölenlerin sayısında açık farkla ilk sırada.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin son verilerine göre ülkede vaka sayısı 1 milyon 121 bin 414. Can kaybı sayısı ise 65 bin 416.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ölü sayısı açıklanandan fazla mı? Sonraki Haber >>

Bu kasaba kendi parasını basıyor

Bu kasaba kendi parasını basıyor

Hikayesi yazılmamış basın emekçileri: Temsilciler

Hikayesi yazılmamış basın emekçileri: Temsilciler

‘Sağlık Bakanlığı gerçek vaka sayısını biliyor ama paylaşmıyor’

‘Sağlık Bakanlığı gerçek vaka sayısını biliyor ama paylaşmıyor’

Hükümet istedi, Netflix 15 Temmuz'u Türkiye'den kaldırdı

Hükümet istedi, Netflix 15 Temmuz'u Türkiye'den kaldırdı

Çarpıcı iddia: Türkiye'de tanı koymadığımız 1 ila 5 milyon korona hastası var

Çarpıcı iddia: Türkiye'de tanı koymadığımız 1 ila 5 milyon korona hastası var

‘Hizmeti ve Hocaefendi’yi insanlara anlatırken hangi hataları yapmamalıyız?’

‘Hizmeti ve Hocaefendi’yi insanlara anlatırken hangi hataları yapmamalıyız?’

Enes Kanter’den insan hakları için 1 milyon imza çağrısı

Enes Kanter’den insan hakları için 1 milyon imza çağrısı

Yüzlerce petrol tankeri yük boşaltmak için bekliyor

Yüzlerce petrol tankeri yük boşaltmak için bekliyor

İstanbul'da patlama!

İstanbul'da patlama!

Göktaşının düşüş anının yakaladılar

Göktaşının düşüş anının yakaladılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:56:33