"One minute" gecesini anlattı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Davos'ta bizimle salonda olanlar, şimdi yeni parti kurdular. 'One minute' dediğimizde, 'İşte şimdi yandık' diyorlardı." sözlerine cevap verdi.





Davutoğlu, "O gece Davos’ta ve Türkiye’de birileri 'yandık bittik' diye yakınırken başdanışman olarak Şimon Peres’in özür dilemesi için arka kapı diplomasisini bizzat yürüttüğümü ve bu özrün benim şahsi telefonumdan gerçekleştiğini kendisi de biliyor." dedi.





DAVUTOĞLU'NDAN ERDOĞAN'A: SİZİ MOSKOVA'YA GÖTÜREN HANGİ KAYGIYDI?"





Davutoğlu, "Daha üç gün önce Bartın’da görüştüğümüz İdlib şehidinin yakınlarının haklı sorularına hâlâ cevap verilememiştir. Bu yiğit Mehmetçikler hava savunması olmadan oraya niye gönderildi? Bölgedeki hava koridorundan sorumlu olan Rusya’nın bu saldırılardaki tutumu açıkken sizi Moskova’ya götüren hangi kaygıydı?" diye sordu.





Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, partisinin Konya Kongresi'nde konuştu.





Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin ekonomiye dair beyanlarını eleştiren Davutoğlu, "Bir de bu koalisyon hükûmetinin emperyalist tutsaklıktan bahseden küçük ortağı var. Türkiye kendisini çok iyi tanıyor. Sayın Bahçeli şimdi de iktidar ortağı." ifadelerini kullandı.







WASHINGTON'DAN İKTİSATÇI İTHAL EDEN BAHÇELİ!





2001 krizine işaret eden Davutoğlu, "Enflasyon yüzde 70’i aşmış, faizler yüzde 7 bin 500 fırlamış, yüzde 60 devalüasyon yaşanmış, ödemeler sistemi neredeyse bir hafta çalışamamış, bankacılık sistemi iptal olmuş, milyonlarca insan işini - aşını kaybetmiş, on binlerce esnaf, şirket, işletme kapısına kilit vurmuş, ülkemiz dünyanın dört bir yanında itibarsız bir şekilde para arar hale gelmiş, Türk Lirası pul olmuştu." dedi.





"Sonunda Bahçeli ve ortaklarının krize sürüklediği ekonomiyi kurtarmak için Washington’dan iktisatçı (Kemal Derviş) ithal etmişlerdi." diyen Davutoğlu, "Bunların son 'Bağımsız ekonomi ve emperyalizmle savaş' denemesi milletin sırtına milyarlarca lira maliyet yüklenmesiyle son bulmuştu." değerlendirmesinde bulundu.