Hidalgo tarafından açıklanan sonuçlara göre, Parisleriler'in yalnızca yüzde 7'si yani, 103 bini sandığa gitti. Kurulan sandıklarda kullanılan oyların toplamında, Parisliler'in yaklaşık yüzde 90'ı (yüzde 89,03), özel firmalar tarafından servise sunulan elektrikli scooter'ların başkentte kullanımının sona erdirilmesi yönünde oy kullandı.

Anne Hidalgo, sonuçları basına açıklarken, "1 Eylül'de Paris'te artık self servis scooter olmayacak. Fikir demokrasisi ve anket demokrasisinden çok daha iyi olan, katılımcı demokrasi için güzel bir gün" dedi.

Paris'te, üç özel operatör Lime, Tier ve Dott'a bağlı 5 bin scooter kullanılıyor. Toplam 15 bin scooter'ın kullanımı, 31 Ağustos'ta bu şirketlerle imzalanan sözleşmelerin sona ermesiyle yasaklanacak. Ancak bireysel scooter'ların kullanımına devam edilecek. Paris, 1 Eylül'den itibaren self servis scooter'ları tamamen yasaklayan tek Avrupa başkenti olacak.

"Katılım çok düşük"





Oylama sonucunu eleştiren Belediye yönetimindeki muhalif kanat, yüzde 7 katılım ile karar alınamayacağını dile getirerek etkisiz kampanya yapıldığını savundu. İktidara destek veren Horizon grubundan belediye yönetimine seçilen Pierre-Yves Bournazel, "Parisliler, Anne Hidalgo'nun düzenlediği oylamaya derin ilgisizliklerini gösterdiler. Bu istişare için belediye yönetiminin taahhüt eksikliği de ayrıca çarpıcı" dedi.





Elektirkli scooter hizmeti veren 3 firma ise, hizmetlerinin "1 Eylül'den itibaren yenilenmeyeceğini" doğruladı. Dün akşam, oylamanın hemen ardından ortak bir basın açıklaması yayınlayan 3 firma, "Oylama yöntemleri farklı olsaydı, sonuçları farklı olabilecek bu istişarenin sonuçlarını not ediyoruz. Daha fazla sandık, elektronik oylama, belediyenin insanları daha fazla bilgilendirmesi gibi farklı yöntemlerle katılım daha geniş olabilirdi" dediler.





Firmalar, oylama sonuçlarının, her ay scooter kullanan 400 bin kişinin ulaşım alışkanlığını etkileyeceğini ve bu alanda görev yapan 800 kişinin de işsiz kalacağını vurguladı. Şirketler, başkent Paris'in aldığı kararın, bu araçları kullanan diğer büyük illere de örnek oluşturmasından, paylaşımlı scooter kullanımına geçmek isteyen orta ölçekli kentleri de caydırmasından endişe ediyor. Üç firma adına konuşan Dott'un Genel Müdürü Nicolas Gorse, yasağın ekonomi ve istihdam üzerindeki sonuçları konusunda uyarıda bulundu.









Paris'te 2022'de 408 kaza





Ancak tüm bu açıklamalar, elektrikli scooter karşıtlarının kararlılığını azaltmaya yetmedi. Karşıtlar, bu araçların kamusal alanda kolaylıkla terk edildiğini, hatta Seine Nehri'ne dahi atıldığını, kullanıcıların tehlikeli ve kural tanımaz bir şekilde davrandıklarını; hiçbir trafik kuralına uymayarak, kaldırımda hızla ilerleyerek, scooter'ları birden fazla kişiyle kullanarak, kendilerinin ve özellikle de yayaların güvenliğini tehdit ettiklerini savunuyor.





Yetkililere göre, yanlış kullanıldığında tehlikeli olan bu iki tekerlekli araçlar, self servis olsun ya da olmasın, 2022'de Paris'te 3 kişinin öldüğü ve 459 kişinin yaralandığı 408 kazaya neden oldu. Scooter karşıtları, herkesin dikkatle uyduğu trafik kurallarına, bu kullanıcıların hiç dikkat etmediklerini ve asla ceza almadıklarını da eleştirerek, "kentte tam bir anarşi yarattıklarını" dile getiriyor.





Ancak çoğunluğu gençlerden oluşan scooter kullanıcıları ise kısa mesafelerde ekolojik ve pratik bir seçenek olan scooter'ların yasaklanmasından duydukları üzüntüyü, "Yasaklamak yerine, halkı bu konuda eğitmek gerekirdi" sözleriyle dile getiriyor.