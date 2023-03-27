Peker videolarının ardından ortadan kaybolan Ağar ortaya çıktı

Peker, Ağar'ın Yalıkavak Marina'ya çöktüğü iddiası başta olmak bir çok iddiayı gündeme getirirken; Ağar'ın AKP milletvekili oğlu Tolga Ağar'a ilişkin ciddi iddialar öne sürmüştü.











AĞAR ORTAYA ÇIKTI















PEKER NE DEMİŞTİ?





Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ifşa ve itirafları Türkiye gündemini sarsmış, bir çok isim hakkında iddialar da bulunmuştu.O isimlerden biri ise eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'dı.Peker'in yayınladığı ilk videoların ardından iddiaları yalanlamak için çeşitli programlara katılan Ağar, aylardır sessizliğini koruyordu.Mehmet Ağar aylar sonra Azerbaycan'da ortaya çıktı.Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yurttaş için Bakü'de düzenlenen Karabağ-Galatasaray maçına gitti.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de yer aldığı fotoğraflarda çıkan Ağar'ın görüntüleri şöyle:Sedat Peker, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ı, Gülen Yapılanması'yla ilişkili olduğu suçlamasıyla ceza alıp tahliye edilen, Palmali Holding'in sahibi Mübariz Mansimov Gurbanoğlu'na kumpas kurmakla ve Mansimov'a ait Yalıkavak Marina'yı ele geçirmekle suçlamıştı.