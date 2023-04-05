Peker hareketlendi mi: Avukatından yeni açıklama

Avukatı canlı yayında yanıtladı: 'Sedat Peker, söz verdiğinden öte açıklamalar yapma kararlılığında' - Resim: 1

Birleşik Arap Emirlikleri’nde dijital tecrit altında bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker’in Avukatı Ersan Barkın, TELE1 ekranlarında Gökmen Karadağ’ın sunduğu Açıkça programına konuk oldu. Ersan Barkın, Sedat Peker’in beklenen ifşalarını yapıp yapmayacağı sorusuna yanıt verdi.



“İKTİDARLA ANLAŞAN BİRİNİN RAMAZAN KOLİSİNE EL KONULMASI MÜMKÜN MÜ?”



Barkın şunları söyledi:



“Sedat Peker defteri kapattı mı? Peker’in ortaya koyduğu bir akit vardı. Peker, bu sözleşmeyi, ‘Kendi ailemin geleceği yola çıktım, çıkmış olduğum yolda ortaya koyduğum ifşalar ülkenin geleceği için çok değerli olacak sahip çıkın. Dolayısıyla defterin sahibi, Peker değil Türk toplumu.



Peker için defter ne kadar açıksa yarın da açık olacağı açıktır. Sedat Peker’in karşı karşıya kaldığı durum yalnızca kendini ilgilendirseydi iktidarla anlaştığı iddiası gerçek olurdu. Ailesini alt üst eden bir durumda Peker’in ya da namus sahibi olan bir yurttaşın bunu kabul etmesi mümkün değildir. İktidarla anlaşan birinin ramazan kolisine el konulması mümkün mü?”



“BU DURUM ORTADAN KALKMAZSA BU AÇIKLAMALARI YAPAMAZ”



“Bugün karşı karşıya kaldığı durum hukuki durum, Sedat Peker’in bu koşullar ortadan kalkmaz ise açıklamalarını bugün itibarıyla yapmasına olanak vermiyor. Ancak ben bu değerlendirmeyi bugün yapmıyorum ki. Dijital tecrit diye tanımladığımız Sedat Peker’in politik etkisi olabilecek herhangi bir paylaşımda bulunmasına olanak vermeyen, kendisine bağlı, kendisiyle ilişkilendirilen hesapların açıklama herhangi bir siyasal karşılığı olabilecek açıklama yapmasına olanak vermeyen bu durum ortadan kalkmazsa bu açıklamaları yapamaz.”



“TECRİT KALKARSA SÖZ VERDİĞİ İÇERİKTEN ÖTE AÇIKLAMALAR YAPMA KARARLILIĞINDADIR”



“Seçime kadar bu koşulların kaldırılması noktasında iktidara alternatif olan bu blokun uluslararası karşılığı bulunması halinde bu tecrittin kaldırılması durumunda Peker, söz verdiği açıklamaları söz verdiği içerikten çok daha öte açıklamalar yapma kararlılığındadır.”



“BABA OCAĞINA EL KONULDUĞUNDA TOPLUM NEREDEYDİ?”



Barkın, Peker’in iddialarının ardından yaşadığı sıkıntılı durumu şu sözlerle anlattı:



“Burada sadece muhalefet yüklemiyorum. Mersin’de gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonuna, Ankara’da Peker’in bulaştırılmaya çalışıldığında bir Başsavcıvekili direndi. Ve Başsavcıvekili bu direnişini görevden alınmakla ödedi. Toplum burada neredeydi? Sedat Peker’in evi kurşunlandığında neredeydik? Babaca ocağı evine el konulduğunda toplum neredeydi?



“KILIÇDAROĞLU’NU DESTEKLEYECEĞİMİ PEKER’E İLETTİM”



Peker’in Cumhur İttifakı’nı destekleyeceği iddiasını kesin bir dille reddeden Barkın, “Önceki seçimlerde Cumhur İttifakı’nı destekleyeceği beklenti olması mümkün değil. Ülkenin bugünkü seçimin varlık yokluk seçimi olduğunu en çok inandığımı, Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğimi Peker’e ilettim” dedi.



“İKİ KIRMIZI BÜLTEN KARARI VAR. ÜÇÜNCÜ ÜLKEYE GİTMESİNİN OLANAĞI YOK”



Peker’in başka bir ülkeye gidip video çekme ihtimali hakkında da Barkın şunları söyledi:



“Peker hakkında iki kırmızı bülten kararı var. Peker’in ifşalara başladığından beri pasaportu yok. Peker’in üçüncü bir ülkeye gitmesinin olanağı yok. Başka bir ülkeye gidip video çekemez. Bugünkü koşullar açıklama yapmasına izin vermiyor. Muhalefet bloku neden adım atmadı?”



“PEKER’İN PAYLAŞIMLARINA İKAZ GELECEKTİR”



Barkın, Peker’in bazı sosyal medya paylaşımlarını retweet etmesi nedeniyle BAE’li yetkililer tarafından ikaz edileceğin söyledi. Barkın, “Bugün yaptığı retweetlere sabah ikaz gelecektir. Avukatı ile yüz yüze görüşme talebi getiremiyorum içinde bulunduğu durumda” dedi.



“İFŞALAR NEDENİYLE DAVALARIN AÇILMASINI BEKLERKEN…”



Biz Peker’in ifşaları nedeniyle davaların açılmasını beklerken Peker’e ifşalarda adı geçen kişilerin şikayetleri nedeniyle davalarla karşı karşıya kalıyoruz.



BARKIN TEHDİT EDİLİYOR MU?



“Bazı kesimlerini memnun edebilir diye tam olarak ortaya koymak istemem ama Evet yaşamımız bir yıl önceki gibi değil.”



SEDAT PEKER SUİKAST İDDİALARINDAN HABERDAR MIYDI?



Gökmen Karadağ, Ersan Barkın’a Sedat Peker’in kendisine suikast yapılacağı yönündeki iddialar hakkında bilgisi olduğuna yönelik haberleri sordu. Ersan Barkın, Sedat Peker’in iddiaların merkezinde olan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde gözaltına alınan kişinin Sedat Peker’e mesaj attığını söyledi.



Barkın, “Suikast iddiasının merkezinde olan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde gözaltına alınan kişiyle gözaltı öncesinde mesajlaşıyor sayın Peker. Yani, ‘Kimin sana ne taahhüt ettiğini bilmiyorum ama gittiğin yol doğru yol değil, bundan vazgeçmelisin’ biçiminde. Bundan haberdar öncesinde.



Ondan sonra gözaltı işlemi gerçekleşiyor. Ama şükür ki bugünkü fiili ve hukuki durumu en azından can güvenliği noktasında kaygılanmamızı gerektirir bir durum yaratmıyor” ifadelerini kullandı.