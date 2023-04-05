Seçim sonrasının ekonomik faturası kabarıyor

Bütçe, dış ticaret ve enflasyonda tablo kötü





"Seçim sonrası için belirsizlik var"

Seçime kadar ve seçimden sonra ekonomide yaşanabilecek olası gelişmeleri DW Türkçe'ye değerlendiren İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer, seçimden önceki son faiz kararının açıklanacağı 27 Nisan tarihindeki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından yeni bir faiz indirimi beklemediklerini dile getiriyor.

"Yeni iktidara ilk soru KKM olacak"





"Döviz piyasası riskleri ilk sırada"







Uluslararası yatırımcının da ilgisi arttı





Döviz kurunda 'ikinci tur' endişesi





"2023'ün ikinci yarısında ekonomi küçülebilir"

İlk turda hem Cumhurbaşkanlığı'nı hem de Meclis çoğunluğunu muhalefetin kazanması halinde ise, kurda yine bir miktar yükseliş olacağını dile getiren Murat Sağman, "Ama bir yerden sonra dolar kuru, Ortodoks politikalara geçileceğine dair söylemlerle stabilize olur. Aynı zamanda Merkez Bankası'nın da hatırı sayılır bir faiz artırımına girmesini bekleyebiliriz. Fakat bu durum da 2023'ün ikinci yarısında durgunluk yaratacağı için ekonomide bir küçülme olabilir" diye konuşuyor.

"Kim gelirse gelsin fatura ödeyecek"



