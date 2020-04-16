Pelikan Çetesi'nde gözaltı paniği

SAMANYOLUHABER- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) genel başkanı ve başbakan olarak görev yaptığı 2016 yılı mayıs ayında Pelikan Bildirisi'ni kaleme alan yalı çetesine destek veren Fazıl Duygun önceki gece saatlerinde Niğde’deki evinde gözaltına alındı.





Duygun adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, Sabah yazarı Hilal Kaplan'ın eşi ile birlikte koordine ettiği Pelikan Çetesi'nin üyeleri gözaltı kararına karşı sosyal medyada peş peşe mesajlar paylaştı.





SELÇUK ÖZDAĞ MI İHBAR ETTİ?





Duygun’un İBDA-C içerisinde üst düzey sorumlu olarak faaliyet gösterdiğine dair bir ihbar sebebiyle gözaltına alındığı belirtiliyor.





Duygun’un gözaltına alınması üzerine AKP'ye yandaş yazarların Davutoğlu cephesine yönelik bombardımanı dikkati çekti.





Bu esnada Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ şahsi Twitter hesabında, “Niğde ses ver. Niğde seni bekliyoruz, Yarın günlerden Niğde olsun." ifadelerini kullandı.





YANDAŞ YAZARLARDAN "NİYE AÇIKLAMA YOK!" KOROSU





Yandaş Türkiye gazetesinin yazarı Fuat Uğur, “Emniyet yetkililerine soruyorum. Gazeteci ve yazar Fazıl Duygun neden gözaltında? Gelecek Partisi’nden bir takım eski vekillerin bu gözaltında etkili olduğu iddiası son derece kötü kokular yayıyor. Acaba neden bir açıklama yapılmaz?” sorusunu yöneltti.





Aynı soruyu Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna da tekrar etti.





Fatih Tezcan ise Selçuk Özdağ’ın attığı tweete tepki gösterip “@FazilDuygun sabah İBDA’dan (?) ifade verecek.” diye yazdı.





ERDOĞAN'A "İÇ SAVAŞ PROVOKATÖRÜ" DEDİ





Koroya katılan eski Ankara Büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek şunları kaydetti: "Öğrenebildiğim kadarıyla yarın savcı önüne çıkacakmış. Bence Fazıl yarın ihbarcının bulunmasını istemeli. İhbarcı bulunursa olay çorap söküğü gibi ortaya çıkar. Çıkmalı da..."





Yandaşların dört bir koldan müdafaa ettiği Fazıl Duygun’un AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı başbakan olduğu 2008 yılında “İç savaş provokatörü” diye nitelediği ortaya çıktı.





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