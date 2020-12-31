Pınar Gültekin’in babası: CHP’li Süleyman Girgin ‘davadan vazgeç’ dedi

Muğla'da Cemal Metin Avcı isimli erkek tarafından katledilen Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, 'CHP milletvekilinin kendisini arayarak zanlının ailesine yönelik şikayetinden vazgeçmesini istediğine" ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Gültekin, kendisini arayan kişinin CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu söyledi.



"Taziye dileklerinde bulundu" diyen Gültekin, "Taziye dileklerinden sonra, 'Vazgeç, kamu davası devam ediyor' dedi" ifadelerini kullandı.

Sıddık Gültekin, telefon konuşmasının 1.5-2 dakika sürdüğünü belirtti.





GİRGİN, "DAVAYA İLİŞKİN BİR TELKİNİM ASLA OLMADI" DEMİŞTİ



Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin'i arayarak davadan çekilmelerini istediği öne sürülen CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, dün partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenlemişti.







Telefon görüşmelerinin ve iletişim hareketliliğinin yer aldığı HTS kayıtlarını paylaşan Girgin, “1 dakika 56 saniye görüşmüşüm. Altını çizerek söylüyorum ne dava içeriği ne de davaya yönelik bir telkinim asla ve asla olmamıştır. Eğer birileri benim adımı kullandıysa da yargı önünde hesabını soracağız” demişti.





Pınar Gültekin'in Bitlis'in Hizan ilçesinde defnedildiği 22 Temmuz'un ertesi günü taziye amaçlı 3 kişiyi aradığını tekrarlayan Girgin, "Sıddık Gültekin ile 1 dakika 56 saniyelik bir görüşmemiz oldu. Sıddık Gültekin'e acısını paylaştığımızı söyledim ve başsağlığı diledim, kendisi de bana teşekkür etti. 'Muğla halkı bize sahip çıktı sağ olun, herkes yardımcı oldu' dedi" diye konuşmuştu.





Kendisinin de 'kız babası' olduğunu belirten Girgin, “Tüm Türkiye kamuoyuna şu soruyu sormak istiyorum. Hangi vicdansız, hangi insafsız, hayatının baharında menfur bir cinayet sonucu katledilmiş gencecik bir kızın acılı babasına bunu diyebilir? Üstelik de taziye için yapılan bir aramada kaçınız bunu diyebilir? Her biriniz 'Ben diyemem' derken nasıl olur da benden böyle bir arama yapabileceğim beklenebilir? Benim böyle bir şey yapabileceğim nasıl akla gelebilir? Bunu elini vicdanına koyabilen herkese soruyorum. Eğer benim, arayarak davanın adil yargılama sürecine müdahale ettiğime dair herhangi bir delil, herhangi bir belge, herhangi bir teknik bulgu, ya da en ufak bir ima ortaya koyulduğu takdirde ben değil CHP'den, milletvekilliğinden de istifa edeceğimi taahhüt ettiğimi, daha önce söyledim” ifadelerini kullanmıştı.



