Portland Play-Off’ta: Enes Kanter galibiyeti vefat eden Prof. Dr. Cihat Gürkan’a adadı

MUHAMMET ALİ TOKSOY- BOLD MEDYA

NBA’de heyecanın zirveye çıktığı, sıralamaların ince hesaplara bağlı olduğu normal sezon, bu sabaha karşı oynanan karşılaşmaların ardından tamamlandı. Batı Konferansında Play-Off’a direkt katılabilmek için mücadele eden Portland Trail Blazers, son 12 maçında 10 galibiyet elde ederek büyük bir başarıya imza attı ve 6.sırada yer alarak hedefine ulaştı. Portland Trail Blazers kendi evinde oynadığı son maçında Denver Nuggets’ı 132-116 mağlup etti. Benchden gelerek 22 dakika süre alan Enes Kanter karşılaşmayı 14 sayı, 15 ribaund, 1 blok ile double-double yaparak tamamladı. “Mr.double-double” lakabıyla tanınan yıldız oyuncu normal sezonda 34 maçta sayı ve ribauntlarda çift hanelere ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

FURKAN KORKMAZ DEVAM, CEDİ OSMAN TAMAM DEDİ

Doğu konferansı’nda Furkan Korkmaz’ın takımı Philadelphia 76ers sezonu lider bitirirken, sezonun flaş takımı Brooklyn Nets 2.sırayı aldı. Normal sezonu 13. sırada tamamlayan Cedi Osman’ın takımı Cleveland Cavaliers Play-Off’a kalmayı başaramadı ve erken tatile çıktı. Hafta içinde yapılacak olan Play-in maçlarının ardından konferanslarında Play-Off’a yükselecek son takımlarda belli olacak. Batı Konferansı Play-off’larındaki son iki bilet için mücadele edecek 4 takım; Los Angeles Lakers, Golden State Warriors, San Antonio Spurs ve Memphis Grizzlies. Doğu Konferansı’nda ise Boston, Washington, Charlotte ve Indiana arasından iki takım Play-in maçlarının ardından Play-Off’lara yükselecek.









MR. DOUBLE-DOUBLE ENES KANTER SEZONUN TÜM MAÇLARINDA OYNADI

Maç trafiği oldukça yoğun olan NBA’de bu sezon pandemiden dolayı takımlar zaman zaman bir maçın ardından 24 saat geçmeden ikinci maça çıktılar. Bu yoğunluk nedeniyle ortaya çıkan yorgunluk ve sakatlıklardan dolayı oyuncular bazı maçlarda süre alamadı. Yaklaşık 500 oyuncunun yer aldığı NBA’de sadece 11 oyuncu 72 maçın tamamında kendisine yer buldu. 11 oyuncudan birisi olan ve sezonu double-double ortalamasıyla tamamlayan temsilcimiz Enes Kanter, ayrıca Portland takımında tüm maçlarda oynayan tek oyuncu olarak tarihe geçti. Yıldız oyuncu bu sezon aldığı hücum ribaundlarıyla toplamda 2 bin 162 rakamına ulaşarak NBA tarihinde bu alanda 71. sıraya yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Normal sezonda bir çok maçta kenardan gelmesine rağmen ofansif ribaund sıralamasında sezonu 2. sırada tamamladı.









ENES KANTER, GALİBİYETİ PROF. DR. CİHAT GÜRKAN’A ADADI,





Portland Trail Blazers’in aldığı her galibiyeti Türkiye’de hukuksuzluğa uğrayan kişilere adayarak yaşanan zulmü dünya kamuoyuna duyurmaya çalışan Enes Kanter, normal sezonun son zaferini Prof Dr. Cihat Kağan Gürkan’a adadı. Başarılı oyuncu Denver Nuggets maçından sonra Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı, Prof. Dr. Cihat Gürkan’ın hukuksuz bir şekilde ihraç edildikten sonra Erdoğan’ın zulmünden kaçarak ABD’ye geldiğini ancak yaşadığı sıkıntıların ardından kansere yenik düşerek dün hayatını kaybettiğini yazdı. Başarılı oyuncu mesajını Denver Nuggets zaferini ona adıyorum diyerek tamamladı.