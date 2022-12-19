Putin Minsk'e gitti: Amaç Lukaşenko’nun ikna edilmesi mi?

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, iki devlet başkanının görüşmesi "Birlik Devleti çerçevesinde yeni entegrasyon işbirliği" çerçevesinde yapılıyor.







Belarus Cumhurbaşkanlığı basın servisine göre, görüşmeler çerçevesinde Sayın Putin ve Lukashenko, güvenlik, ekonomik işbirliği, ortaya çıkan zorluklara karşı hareket etme ve Belarus ile Rusya’nın entegrasyonu konularını tartışacaklar.





Uzmanlar, Moskova’nın bu zirveyi çok önemsediğini ve Putin’in, Belorus Genel Kurmayını Ukrayna konusunda daha aktif olmaya zorlayacağı görüşündeler.





Putin’in heyetinde Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu ve bazı askeri yetkililer bulunuyor. Putin’in yardımcılarından Yuri Ushakov, Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, Başbakan Yardımcısı Andrei Overchuk, Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Enerji Bakanı Nikolai Shulginov heyette bulunanlar arasında.





Vladimir Putin, üç yıl arayla Minsk’e ilk kez gelmiş oldu. Bu süre içinde ise Lukaşenko çok kez Moskova’ya ve Soçi’ye gitti. Geniş formatlı görüşmelerin ardından Rusya ve Belorus devlet başkanları bire bir formatta devam edecek. Devamında ise Vladimir Putin ve Alexander Lukashenko'nun basın toplantısı yapması bekleniyor.





samanyoluhaber.com - Moskova