Putin Ukrayna'nın işgal altındaki 4 bölgesini törenle ilhak etmeye hazırlanıyor

İlhak töreninde Putin’in kapsamlı bir konuşma yapacağı da kaydediliyor.

Söz konusu seremoni için Moskova’daki Kızıl Meydan’a bir sahne kuruldu. Meydan çevresindeki panolara da dört bölgenin Rusya toprağı olduğuna ilişkin posterler asıldı.

Türk-İş'in araştırmasına göre Eylül ayında açlık sınırı 7 bin 245 lira, dört kişilik bir ailenin yapması gereken toplam harcama yani yoksulluk sınırı ise 23 bin 600 lira oldu.





Derinleşen yoksulluk karşısında çocuklar en kırılgan grup olarak tanımlanıyor.





Türkiye'de kız çocuklarının yüzde 85'i, oğlan çocuklarının ise yüzde 69'u yetersiz beslenmeye bağlı düşük kilo ve kansızlıkla mücadele ediyor.





Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2021 verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 23 milyon çocuk var ve her 2- 3 çocuktan biri maddi yoksulluk çekiyor.





OECD'nin pandemi öncesi verilerine göre Türkiye, OECD ülkeleri arasında çocuk yoksulluğunun en yaygın olduğu ilk beş ülkeden biri ve tek bir ebeveynle yaşayan çocuklar için yoksulluk oranı daha yüksek.





BBC Türkçe'ye konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen 3'ü okul çağındaki 4 çocuk annesi bir kadın, kağıt toplayarak geçimini sağladığını anlatıyor.





Bu anne çocuklarının geçmişte bir yıl boyunca okula gidemediklerini çünkü onlara "beslenme koyamadığını" söylüyor.





Resmi verilere göre Türkiye'de gıda enflasyonunda son bir yılda yüzde 100'e yakın artış yaşandı.





Yoksulluğun çok katmanlı olduğunu söyleyen Foggo, günlük yevmiyeyle çalışanlar, inşaat ya da tekstil işçileri ya da müzisyenler gibi farklı meslek gruplarından ebeveynlerin çocuklarının beslenme sorunuyla yüzleştiğini söylüyor.





İstanbul'da özel bir okulda çalışan bir öğretmenin BBC Türkçe'ye anlattığına göre, gıda enflasyonu orta üst gelir grupları arasında da "bugüne kadar görmediği" bir ayrışmaya neden oluyor.





Özel okul ücretine ek olarak ödenen yemek parasının yıllık 6 bin TL'den bu yıl 18 bin TL'ye yükseldiğini söyleyen öğretmen, yemek faturasının kesinti yapılan ilk kalemlerden biri olduğunu belirtiyor.





"Çocukların ne yiyeceği konusunda da ne yazık ki ailelerin gelirlerine göre büyük farklar oluşuyor." diyor.

2014 yılında Kırım’ın ilhakı süreci de benzer şekilde gelişmiş, ilhak seremonisi benzer şekilde bir törenle duyurulmuştu.

İşgal altındaki bölgelerdeki oy verme işlemi bağımsız kurumlar tarafından da gözlemlenebilmiş değil.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'daki bölgeleri ilhakının "tehlikeli bir kışkırtma olacağını ve kabul edilmemesi gerektiğini" söyledi. Guterres böyle bir girişimin "olası bir barış sürecini tehdit edeceğini" belirtti.

ABD ve Avrupa Birliği düzmece olarak nitelediği referandumlar nedeniyle Rusya’ya yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Perşembe günü yaptığı açıklamada, işgal altındaki bölgelerde insanların evlerinden ve ofislerinden zaman zaman silah zoruyla oy vermeye zorlandığını savundu.

Baerbock, “Bu özgür ve adil bir seçimin tam tersi bir durum. Bu barışın tam tersi, bu zorla dayatılmış bir barış” dedi.

Rusya bu bölgeleri ne kadar kontrol ediyor?

Söz konusu sürecin uygulamaya konulduğu alan, Ukrayna’nın yüzde 15’lik bir kesimini kapsıyor.

Rus medyası silahlı oy verme işleminin güvenlik için olduğunu iddia ediyordu.

BBC’ye konuşan Enerhodar’dan bir kadın, sözlü olarak istenen yanıtın bir asker tarafından kayıt altına alındığını söyledi.

Rusya ilhak ettiğini açıkladığı bölgelerin hiçbirini tamamen kontrol altında tutamuyor.

Luhansk’ın neredeyse tamamı Rusya’nın elinde; Donetsk’te ise Rus ordusunun kontrol ettiği alan yüzde 60 oranında.

Güneydeki Zaporijya bölgesi ise büyük oranda Ukrayna devletinin kontrolünde, Herson’da ise Ukrayna ordusu karşı taarruzu devam ediyor.





