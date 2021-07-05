Putin'i kızdıracak adım: Türkiye Ukrayna için savaş gemisi yapımına başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukraynalı lider ayrıca, yakında Bayraktar insansız silahlı hava araçlarının (SİHA) Ukrayna’ya sevkiyatının beklendiğini kaydetti. Rusya’nın özellikle Ukrayna’ya SİHA satışının memnun olmadığı belirtiliyor.





Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Odessa’daki konuşmasında insansız hava araçlarını kullanacak olan Ukrayna ordusunun Türkiye’deki eğitimlerini şimdiden tamamlamakta olduğunu kaydetti.





Zelenskiy, “Deniz havacılığımızı güçlendirme hareketi başarılı şekilde ilerliyor. Yakın zamanda modern ve verimli Bayraktar insansız hava araçlarını teslim almayı bekliyoruz. Ukraynalı ekipler, Türkiye’de eğitimlerini şimdiden tamamlıyor. Türk dostlarımız Ukrayna Donanmasının gemi envanterinin gelişimini de aktif olarak destekliyor. İlk modern korvetimizin gövdesinin inşası Türkiye’de başladı ve 2023’ün sonunda Ukrayna’da tamamlanacak” dedi.





TÜRKİYE-UKRAYNA ARASINDAKİ ANLAŞMALAR





Türkiye ile Ukrayna arasında, Ukrayna donanmasının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ADA sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzalanmıştı.





Amerikan medyası, Rusya’nın Bayraktar İHA’larının Ukrayna’ya satışıyla ilgili olarak Türkiye’yi tehdit ettiğini yazmıştı.