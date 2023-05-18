Rafael Nadal kariyerine son vereceği tarihi açıkladı

Sözcü'de yer alan habere göre Rafael Nadal, 2023 Fransız Açık Tenis Turnuvası’ndan çekildi. İspanyol tenisçi, ocak ayında geçirdiği bir kalça sakatlığı sonucunda sağlık savaşını kazanamadı. 14 kez Roland Garros şampiyonu, 28 Mayıs’ta başlayacak turnuva öncesinde perşembe günü bir basın toplantısında kararını duyurdu.
Nadal, Mallorca’daki tenis akademisinde gazetecilere, “Fiziksel olarak sürekli zorluklar yaşadığım bir dönemden geçiriyorum. İyileşmek için son aylarda her şeyimi verdim ama halen tam olarak iyileşmedim. Gelecek aylarda profesyonel maç yapma gibi bir niyetim yok. Herhangi bir dönüş tarihi veremiyorum. Amacım fiziksel ve zihinsel olarak kendimi hazır hissettiğimde kortlara dönmek. Bu belki de yıl sonunda Davis Kupası olur” dedi.
“Gelecek yıl kariyerimin son yılı olacağını düşünüyorum. Niyetim bu.” diyen Nadal, salgından sonra fiziksel açıdan iyi bir dönem geçirmediğini, profesyonel olarak önemli bir sezonu kaybettiğini ve bunu kabullenmek zorunda olduğunu vurguladı.
22 Grand Slam şampiyonu, Avustralya Açık’taki ikinci tur yenilgisinde Mackenzie McDonald’a karşı yaşadığı sakatlığın sadece altı ila sekiz hafta süreceğini umuyordu, ancak geçen hafta bir antrenman seansında acı içinde kıvranırken çekilen kısa bir video ortaya çıktı.
Tenisin modern büyüklerinden birinin geleceği hakkında şimdi daha fazla soru ortaya çıkacak. Nadal, gelecek ayın başında 37 yaşına girecek. Paris’teki müsabakaların sona ermesinden üç hafta sonra başlayacak Wimbledon’da oyuncunun katılımı konusunda büyük bir şüphe oluşurken, bu turnuva için ön kayıt listesi pazartesi günü duyurulacak.
RAFAEL NADAL’IN KARİYERİNDEKİ SAKATLIKLAR
Aşağıda, Rafa Nadal’ın 21 yıllık kariyeri boyunca büyük Grand Slam turnuvalarından çekilmesine veya kaçırmasına neden olan önemli sakatlıkların bir listesi yer almaktadır:
2003: Dirsek sakatlığı
2004: Ayak bileğinde stres kırığı
2006: Ayak sakatlığı
2009: Dizlerde tendonit
2012: Dizde tendonit
2013: Mide virüsü
2014: Bilek sakatlığı, apandis ameliyatı
2016: Bilek sakatlığı
2020: COVID-19 pandemisi
2021: Ayak sakatlığı
2022: Karın kası yırtığı
2023: Kalça sakatlığı