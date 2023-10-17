Rakam veren Özgür Özel çok iddialı: 'Kazanacağımız görülüyor'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı’na adaylığını açıklayan Özgür Özel, 5 Kasım Pazar günü yapılacak 38. Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı öncesi çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.







Medyascope'un Youtube kanalına konuk olan Özel, adaylığını ilk açıkladığı sıralarda “tavşan aday” nitelendirildiğini ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu‘yla yarışının göstermelik olduğu yönünde iddiaların ortaya atıldığını hatırlattı ve “Her şeye rağmen biz potadayız, kafa kafayayız ve biz git gide güçleniyoruz. Geldiğimiz yeri düşündüğümüzde bence biz sonuç alacağız. Ben kazanmak için her şeyi yapacağım” dedi.





"DELEGE SAYISINDA ÖNE GEÇTİK"

Adaylığını açıkladığı sıralarda 100 delegenin imzasını dahi toplayamayacağı ve resmen aday olamayacağı yönünde yorumların yapıldığını söyleyen Özel, genel başkanlık seçiminde delegelerin tercihlerine dair dengelerin her gün değiştiğine dikkat çekerek, mevcut tabloda 40-50 delege önde gözüktüklerini aktardı. Özel, bu sayının bazı hesaplamalara göre 70-75 arasında da değiştiğini söyledi. Partide bugüne kadar görülmemiş bir heyecanı dönüştürmeyi başarmak üzere olduklarını iddia eden Özel, “Biz bu seçimi kazanacağız” dedi.





14-28 Mayıs seçiminin ardından yaşanan hüsranı “kolumu kaldırmaya halim yoktu” diyerek açıklayan Özgür Özel, adaylığını ilan ettiğinden beri yükseldiğini ve bugün 600 delegeyi geçtiklerini öne sürdü. "Kazanacağımız görülüyor" diyen Özel, “100 oy alamaz” diyenlerin bugün ise “kafa kafayayız” demeye başladığını da sözlerine ekledi.