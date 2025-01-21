Samanyolu Haber /Gündem / RTÜK'ten Kartalkaya kararı: Uzman görüşü, yorum yayınlamak yasak /21 Ocak 2025 22:48

RTÜK'ten Kartalkaya kararı: Uzman görüşü, yorum yayınlamak yasak

Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin 76 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınıyla ilgili verdiği yayın yasağı kararına RTÜK ek yaptı: Uzman görüşü ve her türlü yorum, mağdur yakınlarıyla röportaj yasak.

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de en az 76 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili Bolu 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nin getirdiği yayın yasağını Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) genişletti.   

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili "Dosya kapsamı hakkında yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılmasının yasaklanması" kararı verdi.

RTÜK'ün gazetecilerin bulunduğu WhatsApp gruba gönderdiği basın açıklamasında bu yasaklara 'ek' yapıldı.

RTÜK'ün gruba gönderdiği açıklamada "Yaşadığımız bu üzücü olayda yayıncı kuruluşlarımızdan ilgili bakanlarımız ve diğer resmî kurum ve yetkililer tarafından yapılacak açıklama ve bilgilendirmeleri esas almalarını önemle rica ediyoruz.

Ülkemizdeki radyo ve televizyon yayınlarının denetlemesine esas 6112 sayılı Yasaya göre, medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarımızın sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmeleri gerekmektedir. Medyamızın, halkı yanlış yönlendirmemek adına kurgusal görüntülerde yer alan kesinliği meçhul olan bilgilere riayet etmemesi, resmî veri ve açıklamalara dayanmayan içerikleri yayınlarında kullanmamaları son derece önemlidir" ifadeleri kullanıldı.

'YORUM, RÖPORTAJ YASAK'

"Yayın yasağına uymayanlarla ilgili ağır müeyyideler uygulanacaktır.

Medyamızın bu vakar ve bilinçle hareket etmesini umuyor, halkımızın doğru haber almasını temin eden tüm medya kuruluşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz" denilen açıklamanın yanı sıra grupta bir de bilgi notu paylaşıldı.  

Bu not da şöyle:

"Yapılan yayınlarda:
-Resmi kaynakların verdiği bilgiler haricinde herhangi bir yorum (uzman görüşü ve her türlü yorum), röportaj (otel çevresinde mağdur yakınları ve/veya diğer vatandaşlarla) ve bilgilendirme kesinlikle yapılmayacaktır.
-Yayınlarda yangın anına ve otelin içine ait görüntüler paylaşılmayacaktır.
-Yalnızca otelin dış çekiminden anlık görüntüler kullanılabilecektir.
Bilgilerinize sunarım."
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