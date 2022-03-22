Rus Oligarkların mal varlığı ne kadar?

Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi ve diğer uluslararası haber kuruluşlarıyla ortaklaşa çalışan Guardian gazetesi, Rusya'nın en güçlü insanlarının servetini takip etmek için devam eden bir projedeki ilk araştırmayı açıkladı.



NAVALNY'NİN LİSTESİ BAZ ALINDI

Rus varlıklarının takibi projesi, hapisteki muhalefet lideri Alexei Navalny tarafından geçen yıl Putin'i desteklediği iddia edilen 35 erkek ve kadından oluşan bir listeye odaklanarak başlatıldı.

Navalny'nin örgütü Batılı hükümetlere, listesindeki isimlerin yaptırımlar için değerlendirilmesini talep eden bir mektup yazdı ve biri hariç hepsi o zamandan beri ABD, AB, İngiltere veya Kanada tarafından kara listeye alındı.

İsimler arasında en zengin oligarklardan dördü, ayrıca devlet kontrolündeki şirketlerin başkanları, önde gelen yayıncılar, istihbarat ajansı şefleri, bakanlar, siyasi danışmanlar ve bölge valileri yer alıyor. Liste, ABD Kongresi'nde Rus seçkinleri için daha sert cezalar isteyen milletvekilleri ve İngiltere parlamentosunda Liberal Demokrat dışişleri sözcüsü Layla Moran tarafından okundu.



Moran, Avam Kamarası'na yaptığı konuşmada, "Putin'in yandaşları şu anda mümkün olan en güçlü yaptırımlara tabi olmalı, çünkü onlar aracılığıyla Putin ve yakın çevresi servetlerini koruyor. Ortaklarının peşine düşersek, onun peşinden gideriz. Aslında, Londra'yı seçtikleri için bunu yapmak için oldukça benzersiz bir konumdayız. Burada yaşıyorlar: Onlar için burası 'Londra'” dedi.













İNGİLTERE'DEKİ MÜLKLERİN DEĞERİ YARIM MİLYAR DOLARDAN FAZLA

Bununla birlikte Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi, şirketler, tröstler veya akrabalar aracılığıyla Navalny'nin listesindeki dört önde gelen şahsiyete bağlı olan toplu olarak yarım milyar dolardan fazla değere sahip İngiltere’deki mülklerini veya arazilerini tespit etti: Roman Abramovich, Alisher Usmanov, Oleg Deripaska ve Igor Shuvalov .





Şimdiye kadar yapılan araştırmalar, çoğu 2020'den günümüze, 35 konak, 43 daire ve 27 diğer gayrimenkulden oluşan 145'ten fazla varlıkla bağlantılı isimleri gösterdi. Toplam değeri 2 milyar dolar olan yedi yat, 11 özel jet ve helikopterin ise sadece altı kişiyle bağlantılı olduğu belirlendi.





Proje, İngiltere dışında şunları ortaya çıkardı:





26 varlığın Putin'in favori sanayicisi olduğu söylenen Deripaska ile bağlantılı olduğu görüldü. Bu varlıklar arasında milyarlarca dolarlık hisse, Avusturya Alpleri'nde bir otel, bir süper yat, helikopter pisti ve Londra, Paris, Washington DC ve New York'ta lüks mülkler, 60 metrelik bir destek gemisi ve Sardunya'da dört villa içeriyor.





65 milyon dolarlık Gulfstream G650 ve Bombardier Global Express olmak üzere iki özel jetin ise Rusya'nın eski başbakan yardımcısı ve şu anda devlet kalkınma şirketinin başkanı olan Shuvalov'a bağlı olduğu görüldü. Shuvalov ayrıca, Avusturya'nın Salzkammergut kentinde, İtalya'nın Toskana bölgesinde ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde bulunan ve toplam değeri yaklaşık 35 milyon dolar olan üç lüks mülke de sahip.